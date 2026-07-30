Как сменить имя в Украине: перечень документов и стоимость услуги в 2026 году

Как сменить фамилию в Украине. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

В Украине каждый гражданин имеет право изменить фамилию, имя или отчество. Для этого нужно лишь соблюсти требования закона. Как ни странно, но такая услуга довольно популярна. По данным ГРАГС, только за первые шесть месяцев 2026 года имя, фамилию или отчество сменили почти 4,9 тыс. граждан.

О том, кто может сменить своё имя, что для этого нужно и сколько это стоит в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Министерство юстиции Украины.

Кто в Украине может сменить имя

Самостоятельно изменить фамилию, имя или отчество могут все, кому уже исполнилось 16 лет. Подростки от 14 до 16 лет также имеют такое право, но только с согласия родителей или законных представителей.

В большинстве случаев требуется письменное согласие обоих родителей. Но есть исключения. Например, если один из родителей умер, признан без вести пропавшим, недееспособным, ограниченным в дееспособности или лишенным родительских прав.

Также согласие второго родителя не требуется, если его данные исключены из актовой записи о рождении ребенка или информация об отце была внесена только по заявлению матери.

Можно ли менять имя несколько раз и куда для этого обращаться

Закон не ограничивает количество таких изменений. При необходимости человек может менять фамилию, имя или отчество неоднократно. Подать заявление можно в любой отдел ГРАГС. Во время военного положения обращаться можно независимо от места регистрации.

Украинцы, постоянно проживающие за рубежом, могут подать документы через дипломатическое представительство или консульство Украины.

Какие документы необходимо подготовить для смены имени в Украине

Для смены имени необходимо подготовить:

заявление;

фотографию;

свидетельство о рождении;

паспорт гражданина Украины;

квитанцию об уплате государственной пошлины;

документы о предыдущих изменениях имени (если таковые имели место);

свидетельства о рождении несовершеннолетних детей (при наличии);

свидетельство о браке или документ о его расторжении (при наличии).

В некоторых случаях также необходимо предоставить нотариально заверенное письменное обязательство. В нем заявитель подтверждает, что ознакомлен с ответственностью за предоставление ложных сведений и знает о необходимости замены паспорта и других документов после изменения персональных данных.

Сколько стоит сменить имя в Украине и что после этого нужно сделать

Первое изменение фамилии, имени или отчества стоит 5,10 грн государственной пошлины. Каждое последующее — 51 грн. Отдельно могут оплачиваться дополнительные услуги ДРАЦС. Для украинцев, оформляющих смену имени за рубежом, взимается консульский сбор.

После получения разрешения необходимо в течение трех месяцев зарегистрировать смену имени в ДРАЦС и получить новое свидетельство.

Затем придется заменить все основные документы, в которых указаны персональные данные: паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, идентификационный код и другие документы, в которых указаны прежние фамилия, имя или отчество.

Кому могут отказать в смене имени

ДРАЦС может отказать в смене имени, если:

имеется неснятая или непогашенная судимость;

заявитель объявлен в международный розыск;

в документах обнаружены ложные сведения;

документы поданы с нарушением требований законодательства;

в отношении человека ведется уголовное производство или он находится под административным надзором.

В случае отказа заявитель получает письменное объяснение причин.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцам, у которых до сих пор есть паспорт-книжечка, не обязательно оформлять ID-карту. Старый паспорт остается действительным, если он не поврежден, а личные данные не изменились. Но в отдельных случаях документ все же придется заменить.

Также Новини.LIVE сообщали, что свидетельство о рождении советского образца также остается действительным. Если документ не поврежден, все записи хорошо видны и он содержит необходимую информацию, менять его не нужно. Им можно пользоваться так же, как и современным украинским свидетельством.