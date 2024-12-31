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Jingle bells для бизнеса — что лучше всего продается на праздники

31 декабря 2024 11:24
Елизавета Супивская - редактор
Что лучше всего продается перед Новым годом – топ ажиотажных товаров
Покупатели на кассе в Эпицентре. Фото: Google Maps
Елизавета Супивская - редактор

Предприимчивые украинцы знают, что Новый год и декабрь — хорошее время для бизнеса. Ведь резко увеличивается спрос на некоторые товары, которые в течение года почти не покупают. Разве что на будущее, для экономии. В целом к рождественско-новогодним праздникам готовятся абсолютно все, как частные лица, так и компании. Поэтому охват потребителей невероятно большой.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, на каких товарах больше всего зарабатывают на Новый год.

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Новогодний ажиотаж на товары

В топе категорий заслуженно оказывается новогодний декор. Когда еще покупать гирлянды, елочные украшения и другие элементы праздничного настроения. Магазины еще в октябре-ноябре начинают продавать искусственные елки, игрушки, мишуру, хлопушки и тому подобное, однако максимальный ажиотаж на товары традиционно наблюдается в декабре.

Другая категория ходовых изделий сосредоточена вокруг подарков. Родители покупают игрушки и сладости для детей, парни и мужья выбирают косметические/парфюмированные наборы для девушек и жен. В обратном направлении ситуация аналогичная: чтобы порадовать любимых, женщины покупают электронику. Так что сегмент подарков получает второе дыхание на Новый год.

Конечно, не забываем о продуктах питания. Хотя это товары повседневного потребления, но ближе к праздникам спрос зашкаливает. Украинцы массово закупают:

  • деликатесы (красную икру, рыбу, морепродукты);
  • алкогольные напитки;
  • сладости и фрукты;
  • ингредиенты для салатов (консервация, овощи и т.п.).

Плюс можно неплохо заработать на праздничных костюмах, в частности разных сказочных персонажей. Ведь появляется запрос на аниматоров для проведения детских праздников, родители заказывают поздравления от Святого Николая или Санта-Клауса, компании устраивают корпоративы с костюмированными актерами.

Если говорить о товаре как услуге, то ближе к Новому году увеличиваются заработки ресторанов (корпоративы постепенно возвращаются, а цены растут), фотографов/видеографов, декораторов помещений, уборщиков, кейтеринга. Плюс немалый доход получают владельцы жилья, сдающие квартиры в почасовую аренду.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, мы узнали стоимость праздничного стола в конце 2024 года, сравнив цены на продукты питания в разных супермаркетах Украины. Бюджетное угощение может обойтись гражданам почти в 1 000 грн. Что интересно, по сравнению с ноябрем такой же набор товаров подорожал на 3,2%.

Также мы писали, что в Украине вырос спрос на новогодние корпоративы. Рестораны зафиксировали увеличение количества заказов в конце 2024 года. И хотя цены поднялись ориентировочно на 20-30%, это не останавливает клиентов. Заведения заметили, что требования потребителей к банкету стали более масштабными.

товары Новый год бизнес покупки доходы

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