Финансовая помощь Украине — ЕС выделил 135 миллиардов евро

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Bloomberg

Страны Европы уже предоставили Украине финансовую помощь. Это позволит покрыть значительную часть дефицита бюджета в этом году.

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в воскресенье, 9 февраля.

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По словам фон дер Ляйен, финансовая поддержка, согласованная с партнерами по "Большой семерке" (G7), позволяет покрыть значительную часть дефицита бюджета Украины в 2025 году.

"135 миллиардов евро. Наша финансовая поддержка, согласованная с партнерами по G7, покрывает большую часть дефицита финансирования в этом году", — говорится в заявлении.

Она также подчеркнула, что Европе нужно "брать собственную безопасность в свои руки".

Напомним, ранее Европейский Союз перечислил Украине первый транш средств, полученных из замороженных активов России.

Также мы писали, что ряд критических программ, которые ранее финансировались за счет американской поддержки, сейчас приостановлены. Украина нашла средства только на финансирование ключевых проектов.