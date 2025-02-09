Фінансова допомога Україні — ЄС виділив 135 мільярдів євро

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: Bloomberg

Країни Європи вже надали Україні фінансову допомогу. Це дозволить покрити значну частину дефіциту цьогорічного бюджету.

Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у неділю, 9 лютого.

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За словами фон дер Ляєн, фінансова підтримка, узгоджена з партнерами по "Великій сімці" (G7), дозволяє покрити значну частину дефіциту бюджету України у 2025 році.

"135 мільярдів євро. Наша фінансова підтримка, узгоджена з партнерами по G7, покриває більшу частину дефіциту фінансування цього року", — йдеться у заяві.

Вона також наголосила, що Європі потрібно "брати власну безпеку в свої руки".

Нагадаємо, раніше Європейський Союз перерахував Україні перший транш коштів, отриманих із заморожених активів Росії.

Також ми писали, що низка критичних програм, які раніше фінансувалися за рахунок американської підтримки, наразі призупинені. Україна знайшла кошти лише на фінансування ключових проєктів.