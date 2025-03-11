Реальная минимальная пенсия — сколько должны получать украинцы ежемесячно

Деньги в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

Вопрос денежного обеспечения украинцев стоит очень остро. Малое количество наших граждан может похвастаться достойной пенсией. Однако выплата должна быть в разы выше, чем она есть по состоянию на 2025 год, даже с учетом индексации.

Об этом рассказал президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах в эфире Ранок.LIVE.

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Какой должна быть минимальная пенсия в Украине

По состоянию на март 2025 года, согласно статистике, в Украине осталось ориентировочно 10,3 млн пенсионеров. Из них 60% получают пенсионное обеспечение в размере до 5 000 грн. Эксперт назвал такую ​​сумму трагедией, учитывая реальные потребительские цены и темпы инфляции.

"Я думаю, что должны быть веские изменения, не популистские, а с точки зрения поиска ресурсов. Иначе это обречет стариков каждый день бороться за выживание", — констатировал Анатолий Кинах.

Он охарактеризовал политику, демонстрируемую Украиной и институтами власти, "аморальной". Ведь в соответствии с решением правительства, которое поддержала Верховная Рада, есть замороженные социальные стандарты на три года — с 2025 по 2027 гг.

Это означает, что минимальная заработная плата останется на уровне 8 000 грн, а месячный прожиточный минимум — 2 920 грн. При этом, согласно расчетам, которые производились при участии профсоюзов и других экспертов, прожиточный минимум нужно поднять до 10 000 грн в украинских реалиях. И из этой суммы рассчитывать все остальные социальные расходы.

"Мы понимаем, что ситуация очень сложная, но нельзя ее разрешать путем замораживания социальных стандартов. Необходимо решать проблему созданием условий развития и улучшением социальной политики в целом", — уточнил специалист.

По его словам, размер минимальной пенсии должен быть привязан к реальному месячному прожиточному минимуму. Следовательно, пенсионное обеспечение украинцев должно находиться на уровне минимум 10 000 грн. Конечно, в условиях дефицита бюджета такого повышения ждать не стоит.

Что еще должны знать украинцы

Напомним, в марте 2025 года состоялась индексация пенсий, которая коснулась почти 10 млн пенсионеров. Размер повышения индивидуален для каждого человека. Узнать, на сколько выросла выплата, можно в Пенсионном фонде.

Также мы писали, что страховой стаж начисляется только в случае уплаты единого социального взноса. В случае приостановления трудовых отношений все равно нужно платить ЕСВ, иначе начисление пенсионного стажа не будет происходить.