Реальна мінімальна пенсія — скільки повинні отримувати українці щомісяця

Гроші в руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Питання грошового забезпечення українців стоїть дуже гостро. Мала кількість наших громадян може похвалитися достойною пенсією. Водночас ця виплата повинна бути в рази вищою, ніж вона є станом на 2025 рік, навіть з урахуванням індексації.

Про це розповів президент Української спілки промисловців та підприємців Анатолій Кінах в ефірі Ранок.LIVE.

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Якою має бути мінімальна пенсія в Україні

Станом на березень 2025 року, згідно зі статистикою, в Україні залишилося орієнтовно 10,3 млн пенсіонерів. Із них 60% отримують пенсійне забезпечення в розмірі до 5 000 грн. Експерт назвав таку суму "трагедією", враховуючи реальні споживчі ціни та темпи інфляції.

"Я думаю, що мають бути вагомі зміни, не популістські, а з точки зору пошуку ресурсів. Інакше це приречить людей похилого віку кожен день боротися за виживання", — констатував Анатолій Кінах.

Він охарактеризував політику, яку демонструє Україна та інститути влади, "аморальною". Адже відповідно до рішення уряду, яке підтримала Верховна Рада, маємо заморожені соціальні стандарти на три роки — з 2025 по 2027 рр.

Це означає, що мінімальна заробітна плата залишиться на рівні 8 000 грн, а місячний прожитковий мінімум — 2 920 грн. При цьому, згідно з розрахунками, які робилися за участі профспілок та інших експертів, прожитковий мінімум потрібно підняти до 10 000 грн в українських реаліях. І вже з цієї суми розраховувати всі інші соціальні видатки.

"Ми розуміємо, що ситуація дуже складна, але не можна її вирішувати шляхом замороження соціальних стандартів. Необхідно вирішувати проблему створенням умов розвитку і покращенням соціальної політики в цілому", — уточнив фахівець.

За його словами, розмір мінімальної пенсії повинен бути прив’язаний до реального місячного прожиткового мінімуму. Отже пенсійне забезпечення українців має перебувати на рівні мінімум 10 000 грн. Звісно, в умовах дефіциту бюджету такого підвищення очікувати не варто.

Що ще мають знати українці

Нагадаємо, в березні 2025 року відбулася індексація пенсій, яка торкнулася майже 10 млн пенсіонерів. Розмір підвищення індивідуальний для кожної людини. Дізнатися, на скільки виросла виплата, можна в Пенсійному фонді.

Також ми писали, що страховий стаж нараховується лише у випадку сплати єдиного соціального внеску. В разі призупинення трудових відносин все одно потрібно сплачувати ЄСВ, інакше нарахування пенсійного стажу не відбуватиметься.