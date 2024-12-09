Закрытие карты Национальный кэшбек — как проходит процедура и что нужно

Человек вводит данные карты. Фото: Pexels

С 24 августа 2024 года в Украине заработала государственная программа "Национальный кэшбек", направленная на поддержку отечественных производителей и стимулирование граждан покупать украинскую продукцию. Чтобы воспользоваться предложением, украинцам нужно открыть специальную карту. Однако теперь некоторые участники программы хотят закрыть этот платежный инструмент, но не знают, как это правильно сделать.

О том, как закрыть карту "Национального кэшбека", рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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Что такое "Национальный кэшбек" и как принять участие в программе

Участники программы могут получить 10% кэшбека за покупку товаров, включенных в специальный перечень. Эти средства могут быть использованы для оплаты коммунальных услуг и других определенных расходов. Программа "Национальный кэшбек" призвана поддержать экономику Украины, поощряя граждан покупать качественную продукцию от отечественных производителей.

Чтобы воспользоваться программой, необходимо оформить специальную карту, которую предлагают ведущие украинские банки, среди которых:

ПУМБ;

А-банк;

Монобанк;

Ощадбанк;

ПриватБанк;

UKRSIBBANK BNP Paribas Group и другие.

Как закрыть карту для кэшбека

Программа "Национальный кэшбэк" является полезным инструментом для сбережения и поддержки украинской экономики. Однако, если ваша потребность в карте исчезла, закрыть ее можно, следуя таким рекомендациям:

Подайте запрос на закрытие карты в банк, где она была открыта. Это можно сделать онлайн или офлайн. Заполните заявление о расторжении договора.

Следует отметить, что некоторые банки могут потребовать личного присутствия клиента для завершения процедуры.

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что с декабря этого года украинцы могут получить 1000 грн через программу "Зимняя поддержка". Однако условия, предусматривающие раскрытие банковской тайны, вызвали беспокойство среди граждан.

Также мы рассказывали, что программа "Национальный кэшбэк" набирает популярность среди граждан Украины. В прошлом месяце ее участники накопили вдвое больше денег за покупку продукции украинского производства.