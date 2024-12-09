Закриття картки Національний кешбек — як проходить процедура та що потрібно

Людина вводить дані картки. Фото: Pexels

З 24 серпня 2024 року в Україні запрацювала державна програма "Національний кешбек", спрямована на підтримку вітчизняних виробників та стимулювання громадян купувати українську продукцію. Щоб скористатись пропозицією, українцям потрібно відкрити спеціальну картку. Однак тепер деякі учасники програми бажають закрити цей платіжний інструмент, але не знають, як це правильно зробити.

Про те, як закрити картку "Національного кешбеку", розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

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Що таке "Національний кешбек" та як взяти участь в програмі

Учасники програми можуть отримати 10% кешбеку за придбання товарів, включених до спеціального переліку. Ці кошти можна використовувати для оплати комунальних послуг та інших визначених витрат. Програма "Національний кешбек" має на меті підтримати економіку України, заохочуючи громадян купувати якісну продукцію від вітчизняних виробників.

Щоб скористатися програмою, необхідно оформити спеціальну картку, яку пропонують провідні українські банки, серед яких:

ПУМБ;

А-банк;

Монобанк;

Ощадбанк;

ПриватБанк;

UKRSIBBANK BNP Paribas Group та інші.

Як закрити картку для кешбеку

Програма "Національний кешбек" є корисним інструментом для заощадження та підтримки української економіки. Проте, якщо ваша потреба у картці зникла, закрити її можна дотримуючись таких рекомендацій:

Подайте запит на закриття картки в банк де вона була відкрита. Це можна зробити онлайн або офлайн. Заповніть заяву на розірвання договору.

Варто зазначити, що деякі банки можуть вимагати особистої присутності клієнта для завершення процедури.

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що з грудня цього року українці можуть отримати 1000 грн через програму "Зимова єПідтримка". Проте умови, що передбачають розкриття банківської таємниці, спричинили занепокоєння серед громадян.

Також ми розповідали, що програма "Національний кешбек" набирає популярності серед громадян Україні. Минулого місяця її учасники накопичили вдвічі більше грошей за покупку продукції українського виробництва.