Какие правила продажи алкоголя в Украине и где самые строгие ограничения

Алкоголь в супермаркете. Фото: Google Maps

После начала полномасштабной войны и введения комендантского часа в Украине появились ограничения на реализацию алкогольных напитков. Они касались как времени продажи спиртного, так и категорий лиц, которым запрещено отпускать товар на кассе. Однако летом 2024 года вступил в силу закон о регулировании обращения подакцизных товаров по всей территории страны.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие действуют правила продажи алкоголя в Украине.

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Военные администрации получили полномочия вводить ограничения, то есть устанавливать более строгие графики реализации алкогольных напитков, кроме периода комендантского часа. К примеру, в Киеве решением КГГА товары разрешалось покупать в магазинах с 11:00 до 21:00. В некоторых территориальных общинах области график скорректировали до 09:00-22:00.

Однако ситуация изменилась 27 июля 2024 года, когда вступил в силу Закон Украины "О государственном регулировании производства и обращения спирта этилового, спиртовых дистиллятов, биоэтанола, алкогольных напитков, табачных изделий, табачного сырья, жидкостей, используемых в электронных сигаретах, и горючего".

Согласно нормам закона, органы местного самоуправления потеряли полномочия по установлению запрета на продажу спиртного. Более того, все ранее введенные ограничения по торговле отменили. С тех пор спиртосодержащие напитки не разрешается реализовывать исключительно в комендантский час.

Правда, закон не затронул территории, где ведутся боевые действия, а также временно оккупированных территорий. Там ограничения остались действительными.

Где самые строгие ограничения

Комендантского часа нет только в Закарпатской области, там не устанавливали ограничения на периоды продажи алкоголя. Тогда как в Донецкой области вообще нельзя реализовывать такую продукцию. Еще 11 июля 2022 года командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Хортица" подписал приказ о введении так называемого "сухого закона".

И хотя местные предприниматели неоднократно жаловались на невосполнимый вред своей деятельности, в Донецкой ОГА констатировали: областная военная администрация не наделена полномочиями отменять запреты, введенные военным командованием. Больше нигде в Украине не действует полное табу на продажу спиртного.

Кстати, даже днем спиртное не продается определенным категориям украинцев. И не важно, комендантский час или нет. Запрещено отпускать на кассе алкогольную продукцию клиентам в военной форме, полиции, а также представителям добровольческих формирований территориальных общин, привлеченных к службе.

Напомним, правоохранители Харьковской области разоблачили схему по производству и продаже фальсифицированных алкогольных напитков. Злоумышленники занимались реализацией товаров под видом мировых брендов.

Также мы писали, что украинцам следует приготовиться к удорожанию виноградных вин и винодельческой продукции. Ибо в новом налоговом законе прописана норма повысить минимальную стоимость этих товаров.