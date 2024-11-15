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Як продають алкоголь в Україні та де "сухий закон"

15 листопада 2024 16:56
Єлизавета Супівська - редактор
Які правила продажу алкоголю в Україні та де найсуворіші обмеження
Алкоголь в супермаркеті. Фото: Google Maps
Єлизавета Супівська - редактор

Після початку повномасштабної війни та запровадження комендантської години в Україні з’явилися обмеження щодо реалізації алкогольних напоїв. Вони стосувалися як часу продажу спиртного, так і категорій осіб, яким заборонено відпускати товар на касі. Однак літом 2024 року набрав чинності закон щодо регулювання обігу підакцизних товарів по всій території країни.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які діють правила продажу алкоголю в Україні.

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Військові адміністрації отримали повноваження вводити обмеження, тобто встановлювати суворіші графіки реалізації алкогольних напоїв, окрім періоду комендантської години. Наприклад, у Києві рішенням КМДА товари дозволялося купувати в магазинах з 11:00 до 21:00. В деяких територіальних громадах області графік скоригували до 09:00-22:00.

Проте ситуація змінилася 27 липня 2024 року, коли набув чинності Закон України "Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального".

Згідно з нормами закону, органи місцевого самоврядування втратили повноваження щодо встановлення заборони продажу спиртного. Більше того, всі раніше запровадженні обмеження щодо торгівлі скасували. Відтоді спиртовмісні напої не дозволено реалізовувати виключно в комендантську годину.

Щоправда, закон не торкнувся територій, де ведуться бойові дії, а також тимчасово окупованих територій. Там обмеження залишилися дійсними.

Де найсуворіші обмеження

Комендантської години немає лише в Закарпатській області, тож там не встановлювали обмеження на періоди продажу алкоголю. Натомість в Донецькій області взагалі не можна реалізовувати таку продукцію. Ще 11 липня 2022 року командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" підписав наказ про запровадження так званого "сухого закону".

І хоча місцеві підприємці неодноразово скаржилися на непоправну шкоду своїй діяльності, в Донецькій ОДА констатували: обласна військова адміністрація не наділена повноваженнями скасовувати заборони, введені військовим командуванням. Більше ніде в Україні не діє повне табу на продаж спиртного.

До речі, навіть вдень спиртне не продають певним категоріям українців. І не важливо, комендантська година чи ні. Заборонено відпускати на касі алкогольну продукцію клієнтам у військовій формі, поліції, а також представникам добровольчих формувань територіальних громад, які залучені до служби.

Нагадаємо, правоохоронці Харківської області викрили схему з виробництва та продажу фальсифікованих алкогольних напоїв. Зловмисники займалися реалізацією товарів під виглядом світових брендів.

Також ми писали, що українцям слід приготуватися до дорожчання виноградних вин та виноробної продукції. Бо в новому податковому законі прописана норма підвищити мінімальну вартість цих товарів.

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