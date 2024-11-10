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Как получить пенсионное удостоверение и где без него не обойтись

10 ноября 2024 07:05
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Пенсионное удостоверение — как получить документ в 2024 году
Процесс оформления пенсионного удостоверения. Фото: Pexels
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Получение соответствующего удостоверения является важной процедурой для каждого, кто получил право на пенсию в Украине. Этот документ не только подтверждает право на выплаты, но и открывает доступ к ряду других социальных услуг и льгот.

О том, как заказать пенсионное удостоверение и зачем оно нужно, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

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Как заказать пенсионное удостоверение

Пенсионное удостоверение — это официальный документ, подтверждающий право лица на получение пенсии в Украине. Для того чтобы его получить, лицо, которому назначена пенсия, должно подать соответствующее заявление в территориальное подразделение ПФУ.

Заявка может быть подана лично, при этом необходимо предъявить паспорт и заполнить соответствующую форму с фотографией. Если лицо, которому назначается пенсия, несовершеннолетнее или недееспособное, заявление на изготовление удостоверения подают:

  • родители;
  • опекуны;
  • усыновители;
  • приемные родители;
  • родители-воспитатели;
  • патронатные воспитатели;
  • попечители по месту их жительства или пребывания;
  • представители заведений, выполняющих функции опекунов и попечителей, по их местонахождению.

Как дистанционно подать заявление на получение пенсионного удостоверения

В современном мире большинство вопросов можно решить онлайн. В частности, заявление на изготовление пенсионного можно подать через электронные сервисы:

  • на вебпортале Пенсионного Фонда в разделе "О пенсионном обеспечении";
  • через мобильное приложение "Пенсионный фонд", выбрав раздел "В ПФУ".

Для этого необходимо скачать скан-копии паспорта, идентификационного кода, подписи (чернилами черного цвета) и фотографии. После изготовления пенсионное удостоверение можно получить в сервисном центре Пенсионного фонда.

Для чего нужно пенсионное удостоверение

Пенсионное удостоверение является основным документом, подтверждающим статус личности как пенсионера. Оно также используется для получения льгот, таких как право на бесплатный проезд в общественном транспорте, а в некоторых случаях для скидок при покупках в магазинах или аптеках.

В случае потери или повреждения удостоверения, смены вида пенсии или изменений в опекунстве можно подать заявку на изготовление нового документа. После изготовления нового удостоверения старое нужно вернуть в Пенсионный фонд или банк для уничтожения.

Ранее мы писали, что спецпенсионеры в Украине получают высокие пенсии. На начало 2024 года судьи получали около 100 тыс. грн, а прокуроры — около 21 тыс. грн в месяц.

Также мы говорили, что в Украине закон гарантирует минимальные пенсии для разных категорий граждан. Известно, кто получит наименьшие выплаты в ноябре 2024 года.

Пенсионный Фонд удостоверение пенсионеры ПФУ пенсии

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