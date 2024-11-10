Пенсійне посвідчення — як отримати документ у 2024 році

Процес оформлення пенсійного посвідчення. Фото: Pexels

Отримання відповідного посвідчення є важливою процедурою для кожного, хто набув права на пенсію в Україні. Цей документ не лише підтверджує право на виплати, але й відкриває доступ до низки інших соціальних послуг та пільг.

Про те, як замовити пенсійне посвідчення та для чого воно потрібне, пояснили в Пенсійному фонді України.

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Як замовити пенсійне посвідчення

Пенсійне посвідчення — це офіційний документ, який підтверджує право особи на отримання пенсії в Україні. Для того, щоб його отримати, особа, якій призначено пенсію, має подати відповідну заяву до територіального підрозділу ПФУ.

Заявка може бути подана особисто, при цьому необхідно пред’явити паспорт і заповнити відповідну форму із фотографією. Якщо особа, якій призначається пенсія, неповнолітня або недієздатна, заяву на виготовлення посвідчення подають:

батьки;

опікуни;

усиновлювачі;

прийомні батьки;

батьки-вихователі;

патронатні вихователі;

піклувальники за місцем їх проживання або перебування;

представники закладів, які виконують функції опікунів і піклувальників, за їх місцеперебуванням.

Як дистанційно подати заяву на отримання пенсійного посвідчення

В сучасному світі більшість питань можна розв'язати онлайн. Зокрема, заяву на виготовлення пенсійного можна подати через електронні сервіси:

на вебпорталі Пенсійного Фонду в розділі "Щодо пенсійного забезпечення";

через мобільний застосунок "Пенсійний фонд", обравши розділ "До ПФУ".

Для цього необхідно завантажити сканкопії паспорта, ідентифікаційного коду, підпису (чорнилами чорного кольору) та фотографії. Після виготовлення пенсійне посвідчення можна отримати у зазначеному сервісному центрі Пенсійного фонду.

Для чого потрібне пенсійне посвідчення

Пенсійне посвідчення є основним документом, що підтверджує статус особи як пенсіонера. Воно також використовується для отримання пільг, таких як право на безплатний проїзд у громадському транспорті, а в деяких випадках — для знижок при покупках у магазинах чи аптеках.

У разі втрати або пошкодження посвідчення, зміни виду пенсії або змін в опікунстві, можна подати заявку на виготовлення нового документа. Після виготовлення нового посвідчення, старе потрібно повернути до Пенсійного фонду чи банку для знищення.

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