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Деньги не нужны — за что можно не платить пенсионерам в Украине

6 января 2025 15:02
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор
Бесплатные услуги в 2025 году — за что с пенсионеров не возьмут денег
Пенсионеры на прогулке. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор
Виталий Чайка
Редактор

В каждом украинском регионе существуют различные пенсионные льготы, которые зависят от местного бюджета, законодательства и условий жизни. Пенсионеры, например, могут бесплатно пользоваться общественным транспортом или же не оплачивать коммунальные услуги.

Редакция сайта Новини.LIVE рассказывает, кто из пенсионеров в 2025 году будет иметь право на льготы.

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Согласно постановлению "О порядке предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи", такое право имеет часть украинцев, которая уже достигла пенсионного возраста.

Речь о гражданах, которые проживают в сельской местности, а до выхода на пенсию у них была конкретная профессия. Им можно не платить за:

  • газ;
  • твердое топливо;
  • коммуналку.

Важно, что льготой могут воспользоваться лишь те украинцы, которые работали:

  • учителями;
  • библиотекарями;
  • медиками;
  • в сфере культуры.

Также государство предоставляет пенсионерам жилищные субсидии, благодаря которым граждане могут уменьшить свои расходы на коммунальные услуги.

Проезд в транспорте, налог на землю, услуги юристов — какие еще есть льготы у пенсионеров

Пенсионеры в Украине не платят за проезд в городском общественном транспорте. Также украинцам, в частности пенсионерам по возрасту, предоставляют льготы на проезд в метро.

Например, в Киеве для проезда в метрополитене пенсионеры используют "Карту киевлянина", которую валидируют на турникете во время каждой поездки.

В Харькове в 2025 году проезд в общественном транспорте (включая метрополитен) будет полностью бесплатным для всех категорий граждан. По словам мэра города Игоря Терехова, расходы АТП будут компенсированы за счет городского бюджета.

В то же время в Днепре проезд в метрополитене для пенсионеров, которые будут иметь при себе удостоверение, в этом году тоже будет бесплатным.

Кроме того, пожилым людям бесплатно предоставляют первичную и вторичную юридическую помощь. Впрочем, воспользоваться этой возможностью могут не все граждане, а только те, которые получают пенсию меньше 4 722 грн (меньше чем 6 056 грн для лиц с инвалидностью).

Также пенсионерам разрешили не платить земельный налог.

Тем временем напомним, что некоторые украинцы в 2025 году могут досрочно выйти на пенсию. Редакция сайта Новини.LIVE уже рассказывала, у кого из граждан есть такое право.

Также мы писали, что государство с 1 января увеличит надбавки к пенсионным выплатам. Деньги, как и раньше, будут начислять гражданам, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет.

коммунальные услуги пенсионеры льготы проезд пенсия

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