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Гроші не потрібні — за що можна не платити пенсіонерам в Україні

6 січня 2025 15:02
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор
Безплатні послуги у 2025 році — за що з пенсіонерів не візьмуть грошей
Пенсіонери на прогулянці. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Віталій Чайка - Редактор
Віталій Чайка
Редактор

В кожному українському регіоні існують різні пенсійні пільги, які залежать від місцевого бюджету, законодавства та умов життя. Пенсіонери, наприклад, можуть безплатно користуватися громадським транспортом або ж не сплачувати за комунальні послуги.

Редакція сайту Новини.LIVE розповідає, хто з пенсіонерів у 2025 році матиме право на пільги. 

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Згідно з постановою "Про порядок надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім'ї", таке право має частина українців, яка вже досягла пенсійного віку.

Мова про громадян, які проживають у сільській місцевості, а до виходу на пенсію працювали за конкретними професіями. Їм можна не платити за:

  • газ;
  • тверде паливо;
  • комуналку. 

Важливо, що пільгою можуть скористатися лише ті українці, які працювали:

  • вчителями;
  • бібліотекарями;
  • медиками;
  • у сфері культури.

Також держава надає пенсіонерам житлові субсидії, завдяки яким громадяни можуть зменшити свої витрати на комунальні послуги. 

Проїзд у транспорті, податок на землю, послуги юристів — які ще є пільги у пенсіонерів

Пенсіонери в Україні не сплачують за проїзд у міському громадському транспорті. Також українцям, зокрема пенсіонерам за віком, надають пільги на проїзд у метро. 

Наприклад, у Києві для проїзду в метрополітені пенсіонери використовують "Карту киянина", яку валідують на турнікеті під час кожної поїздки.

У Харкові у 2025 році проїзд у громадському транспорті (включно з метрополітеном) буде повністю безплатним для усіх категорій громадян. За словами мера міста Ігоря Терехова, витрати АТП будуть компенсовані коштом міського бюджету.

Водночас у Дніпрі проїзд у метрополітені для пенсіонерів, які матимуть при собі посвідчення, цьогоріч теж буде безплатним.

Крім того, людям похилого віку безплатно надають первинну та вторинну юридичну допомогу. Втім, скористатися цією можливістю можуть не усі громадяни, а тільки ті, які отримують пенсію меншу за 4 722 грн (менше ніж 6 056 грн для осіб з інвалідністю).

Також пенсіонерам дозволили не сплачувати земельний податок.

Тим часом нагадаємо, що деякі українці у 2025 році можуть достроково вийти на пенсію. Редакція сайту Новини.LIVE вже розповідала, у кого з громадян є таке право.

Також ми писали, що держава з 1 січня збільшить надбавки до пенсійних виплат. Гроші, як і раніше, нараховуватимуть громадянам, яким упродовж місяця виповниться 70, 75 та 80 років.

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