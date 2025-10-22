Главные нововведения ноября 2025 — какие изменения ждут украинцев

Главные нововведения ноября — к чему готовиться украинцам
Ноябрь 2025 года принесет украинцам несколько весомых нововведений. Изменения коснутся денежных переводов, стандартов в сфере безопасности упаковки и предоставления помощи от государства ветеранам-ВПЛ, чье жилье осталось в оккупации.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам в ноябре.
Правила использования QR-кодов
Согласно постановлению Национального банка №97, в Украине начнут действовать обновленные правила использования QR-кодов для кредитных и мгновенных кредитных переводов. Уже с 1 ноября будет введена унифицированная система сканирования/генерирования QR-кодов в мобильных приложениях банков.
Это поможет упростить оплату по реквизитам, что сделает мгновенные платежи более удобными как для пользователей, так и для представителей бизнеса. Все действия будут происходить в пределах одного устройства, а продавцы смогут устанавливать запрет редактирования полей для защиты от изменения плательщиком.
Жилье для ветеранов из числа ВПЛ
Ближе к концу месяца, с 24 ноября 2025 года, вступят в силу изменения по выплате денег внутренне перемещенным лицам, которые остались без жилья, поскольку оно размещено на временно оккупированной территории. Первыми помощь в размере до 2 млн гривен смогут получить:
- участники боевых действий;
- люди с инвалидностью вследствие войны.
Это предусмотрено постановлением Кабмина от 22 сентября 2025 г. №1176. Деньги разрешено потратить на покупку новой квартиры/дома, на инвестирование в строительство жилья, а также на первый взнос или погашение платежа по ипотеке.
Стандарты в сфере безопасности упаковки
Учитывая курс Украины в ЕС, наше государство обязалось имплементировать новые стандарты в сфере безопасности упаковки, посуды и оборудования. С 19 ноября вступит в силу закон "О материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами".
Этот документ введет европейские требования к производству упаковки и предметов с соблюдением надлежащей практики (GMP). Речь идет о безопасности всех материалов, которые контактируют с пищевыми продуктами, в частности посуде, столовых приборах и пр.
Плюс закон установит правила маркировки, подтверждения безопасности и отслеживания соответствующих материалов. Будет введена государственная регистрация веществ, используемых при изготовлении предметов.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, некоторым украинцам грозит потеря права собственности на недвижимость в 2025 году. Суды могут отменить сделки даже десятилетней давности из-за ошибок или сомнительного происхождения средств.
Также мы писали, что государственный Ощадбанк запустил Tap to Pay на iPhone через мобильное приложение ОщадРАҮ. Это позволяет предпринимателям принимать бесконтактные платежи без терминалов.
Читайте Новини.LIVE!