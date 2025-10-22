Главные нововведения ноября 2025 — какие изменения ждут украинцев

Мужчина с телефоном. Фото: Pexels

Ноябрь 2025 года принесет украинцам несколько весомых нововведений. Изменения коснутся денежных переводов, стандартов в сфере безопасности упаковки и предоставления помощи от государства ветеранам-ВПЛ, чье жилье осталось в оккупации.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, к чему готовиться украинцам в ноябре.

Реклама

Читайте также:

Правила использования QR-кодов

Согласно постановлению Национального банка №97, в Украине начнут действовать обновленные правила использования QR-кодов для кредитных и мгновенных кредитных переводов. Уже с 1 ноября будет введена унифицированная система сканирования/генерирования QR-кодов в мобильных приложениях банков.

Это поможет упростить оплату по реквизитам, что сделает мгновенные платежи более удобными как для пользователей, так и для представителей бизнеса. Все действия будут происходить в пределах одного устройства, а продавцы смогут устанавливать запрет редактирования полей для защиты от изменения плательщиком.

Жилье для ветеранов из числа ВПЛ

Ближе к концу месяца, с 24 ноября 2025 года, вступят в силу изменения по выплате денег внутренне перемещенным лицам, которые остались без жилья, поскольку оно размещено на временно оккупированной территории. Первыми помощь в размере до 2 млн гривен смогут получить:

участники боевых действий;

люди с инвалидностью вследствие войны.

Это предусмотрено постановлением Кабмина от 22 сентября 2025 г. №1176. Деньги разрешено потратить на покупку новой квартиры/дома, на инвестирование в строительство жилья, а также на первый взнос или погашение платежа по ипотеке.

Стандарты в сфере безопасности упаковки

Учитывая курс Украины в ЕС, наше государство обязалось имплементировать новые стандарты в сфере безопасности упаковки, посуды и оборудования. С 19 ноября вступит в силу закон "О материалах и предметах, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами".

Этот документ введет европейские требования к производству упаковки и предметов с соблюдением надлежащей практики (GMP). Речь идет о безопасности всех материалов, которые контактируют с пищевыми продуктами, в частности посуде, столовых приборах и пр.

Плюс закон установит правила маркировки, подтверждения безопасности и отслеживания соответствующих материалов. Будет введена государственная регистрация веществ, используемых при изготовлении предметов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторым украинцам грозит потеря права собственности на недвижимость в 2025 году. Суды могут отменить сделки даже десятилетней давности из-за ошибок или сомнительного происхождения средств.

Также мы писали, что государственный Ощадбанк запустил Tap to Pay на iPhone через мобильное приложение ОщадРАҮ. Это позволяет предпринимателям принимать бесконтактные платежи без терминалов.