Головні нововведення листопада 2025 — які зміни чекають українців

Листопад 2025 року принесе українцям кілька вагомих нововведень. Зміни торкнуться грошових переказів, стандартів у сфері безпечності упаковки і надання допомоги від держави ветеранам-ВПО, чиє житло залишилося в окупації.

Правила використання QR-кодів

Згідно з постановою Національного банку №97, в Україні почнуть діяти оновлені правила використання QR-кодів для кредитових і миттєвих кредитових переказів. Вже з 1 листопада буде запроваджена уніфікована система сканування/генерування QR-кодів у мобільних застосунках банків.

Це допоможе спростити оплату за реквізитами, що зробить миттєві платежі більш зручними як для користувачів, так і для представників бізнесу. Всі дії відбуватимуться в межах одного пристрою, а продавці зможуть встановлювати заборону редагування полів для захисту від зміни платником.

Житло для ветеранів з числа ВПО

Ближче до кінця місяця, з 24 листопада 2025 року, наберуть чинності зміни щодо виплати коштів внутрішньо переміщеним особам, які залишилися без житла, оскільки воно розміщене на тимчасово окупованій території. Першими допомогу в розмірі до 2 млн гривень зможуть отримати:

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни.

Це передбачено постановою Кабміну від 22 вересня 2025 р. №1176. Гроші дозволено витратити на купівлю нової квартири/будинку, на інвестування в будівництво житла, а також на перший внесок чи погашення платежу за іпотекою.

Стандарти у сфері безпечності упаковки

З огляду на курс України в ЄС наша держава зобов’язалася імплементувати нові стандарти у сфері безпечності упаковки, посуду та обладнання. З 19 листопада набере чинності закон "Про матеріали та предмети, призначені для контакту з харчовими продуктами".

Цей документ запровадить європейські вимоги до виробництва упаковки та предметів із дотриманням належної практики (GMP). Йдеться про безпеку всіх матеріалів, які контактують із харчовими продуктами, зокрема посуд, столові прибори тощо.

Плюс закон встановить правила маркування, підтвердження безпечності та відстеження відповідних матеріалів. Буде запроваджена державна реєстрація речовин, що використовуються під час виготовлення предметів.

Що ще варто знати українцям

