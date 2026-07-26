ФЛП в Украине приготовиться: какие 3 важных нововведения ждут в августе 2026 года

Изменения для ФЛП в августе. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

В августе 2026 года многих ФЛП ждут важные нововведения. Они касаются лимитов на денежные переводы, правил продажи определенной продукции и представления отчетности в контролирующий орган. Мы разобрались, к чему готовиться представителям бизнеса в ближайшее время.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о трех главных нововведениях для физических лиц-предпринимателей в августе.

Лимиты на переводы для ФЛП

14 мая банки подписали обновленную редакцию Меморандума о прозрачности рынка платежных услуг. Документ устанавливает лимиты на денежные переводы для ФЛП и юридических лиц. Первый этап вступит в силу в августе — через три месяца после подписания Меморандума - и предусматривает такие ограничения для новых и неактивных ФЛП:

1 группа ЕН — до 600 000 грн в месяц;

2 и 3 группы ЕН — до 3 млн гривен в месяц.

Для юридических лиц лимиты отличаются: на первом этапе они смогут осуществлять переводы на сумму до 5 млн гривен в месяц. Введение второго этапа запланировано через 6 месяцев после подписания документа.

Требования к продавцам косметики

3 августа 2026 года в Украине вступит в силу Технический регламент на косметическую продукцию. Этот документ обязывает участников рынка регистрировать (нотифицировать) каждый товар, что окажется на полках или прилавках. Фактически косметика станет рисковой группой, обращение которой будет находиться под особым контролем.

Ключевое понятие регламента — назначение ответственного лица. Если человек продает косметику под собственным именем или модифицирует ее, то берет на себя полномочия ответственного лица и обязан осуществлять нотификацию, согласно приказу Минздрава от 18.12.2023 №2147.

Уклонение от этого требования будет угрожать серьезными штрафами — от 34 000 до 51 000 грн за введение в обращение продукции, не соответствующей установленным нормам.

Новые формы Налогового расчета

С 1 августа 2026 года для ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, введут квартальные формы объединенной отчетности по НДФЛ, военному сбору и ЕСВ. Их утвердило Министерство финансов.

"До тех пор можно продолжать подавать Расчет по действующей месячной форме, поскольку квартальная еще не применяется. ГНС принимает и прорабатывает Расчеты за апрель-июнь 2026 года", — пояснили в Государственной налоговой службе.

Представление расчета по месячной форме после 1 августа будет считаться ошибочным, так что предпринимателям необходимо разобраться с документацией, дабы не спровоцировать потенциальные проблемы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, в каких случаях не стоит закрывать ФЛП. При превышении лимита дохода лучше перейти на другую группу единого налога. Плюс прекращать деятельность не следует из-за временной приостановки работы.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто из украинцев освобожден от уплаты налогов. Льгота предусмотрена для некоторых категорий предпринимателей. Речь идет о мобилизованных ФЛП и представителях 2-3 группы ЕН, зарегистрированных на территории ведения боевых действий или в зоне временной оккупации.