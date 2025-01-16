Финансовая грамотность в школе – что будут изучать дети и как это изменит их будущее

Школьный урок. Фото: УНИАН

Украинские школьники будут изучать финансовую грамотность и предпринимательство в 8-9 классах, начиная со следующего учебного года. Появится новая обязательная дисциплина во всех учреждениях общего среднего образования. Предполагается, что ученики будут улучшать собственную осведомленность в личных финансах и смогут принимать взвешенные решения относительно денег во взрослом возрасте.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будут изучать дети в школах и как это поможет украинской молодежи в будущем.

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Курс "Предпринимательство и финансовая грамотность"

По сообщению Фонда гарантирования вкладов физических лиц, уже удалось подготовить 96 учителей, которые будут преподавать курс в школах Украины. Впоследствии учеников обеспечат учебниками и рабочими тетрадями, а педагогов — пособиями, электронными приложениями и презентациями к урокам.

Как известно, учебная программа состоит из 2 частей. Первую будут преподавать для восьмиклассников, они должны осваивать такие темы:

"Деньги в жизни человека";

"Финансовое поведение";

"Роли человека: личность, потребитель, гражданин";

"Потребности и интересы семьи";

"Планируем семейный бюджет";

"Заимствования, сбережения и инвестиции";

"Финансовая безопасность и мошенничество".

Учебный материал второй части курса (для 9 класса) рассчитан на 35 часов и предусматривает изучение тем "Предпринимательство и предпринимательство", "Социальная ответственность бизнеса и отношения с государством".

Что изменит новый учебный курс

До сих пор украинская молодежь не сталкивалась с изучением финансовой грамотности как полноценной дисциплины в школе. Отсутствие базовых знаний о личных финансах — одна из главных причин появления проблем с деньгами во взрослом возрасте.

Сейчас люди редко умеют правильно откладывать, инвестировать, экономить, даже если у них достойный заработок. Доходит до того, что вследствие неумения эффективно распределять бюджет расстаются супруги, расходятся пары. Из-за денег часто ссорятся родственники и близкие друзья.

Потому эксперты видят большой позитив в школьной инициативе. Как отметила в комментарии редакции Новини.LIVE партнер и финансовый планировщик iPlan Оксана Балабан, предмет ответит ученикам на важные вопросы, которые обязательно возникнут в будущем:

"Например, как зарабатывать достаточно денег, грамотно тратить заработанное, как накапливать и где хранить финансы, как приумножать свой капитал и т.д. Это поможет молодежи принимать обоснованные решения относительно денег на протяжении всей жизни, оценивать риски, планировать и достигать финансовых целей".

Человек может не успеть научиться эффективно управлять сбережениями как раз из-за пробелов в образовании, и не будет знать, как улучшить свое материальное положение.

Инвестор, финансовый планировщик iPlan и куратор проекта по подростковой финансовой грамотности Юлия Бабенко рассказала в комментарии редакции Новини.LIVE, что старшие поколения украинцев — наши родители, дедушки, бабушки — не понимали, что делать с деньгами, ведь не получили соответствующие знания на базе образования.

Теперь же, изучая предпринимательство, например, молодежь сможет находить определенные возможности, чтобы создавать свои проекты, открывать бизнес и развивать украинскую экономику. Плюс преподавание финансовой безопасности поможет осознать, как не повестись на мошенников, куда звонить и обращаться в проблемных ситуациях.

"Инициатива повлияет на рост количества финансово осведомленной молодежи. Тогда уменьшится численность людей, имеющих задолженность по кредитам. Если правильно донести мысль о важности быть предпринимателем и платить налоги, это может увеличить поступление в бюджет и приостановить отток ФЛП за границу", — отметила Юлия Бабенко.

Эксперт добавила, что эти дети в будущем могут стать предпринимателями и создавать рабочие места. Следовательно, последствия для страны и общества будут только положительные. Единственное что, важно правильно доносить информацию, используя как теорию, так и практику. Иначе обучение потеряет эффективность.

Плюс необходимо заземлять учеников в процессе, ведь дети, наслушавшись историй о финансовом успехе и перспективах, загорятся желанием в 20 лет зарабатывать миллионы. Следует показать школьникам, что любой успех требует инвестиций в себя, определенных квалификаций, времени и немного удачи. Так они будут готовы к принятию взвешенных решений в будущем.

Существуют базовые темы, без изучения которых невозможно ступить во взрослую жизнь в "полном вооружении". Дети должны знать основы формирования личного бюджета, правильного обращения с деньгами, планирования покупок, накопления первого капитала, создания финансовой подушки, кредитной осведомленности, инвестирования и т.д.

Иначе во взрослом возрасте придется проходить через череду ошибок и неправильных решений в отношении денег. Долгосрочный контроль собственного экономического благосостояния — это результат не удачи, а применения знаний, полученных на протяжении жизни. И чем раньше эти знания окажутся в голове, тем легче будет в будущем.

Напомним, учителям в Украине будут выплачивать надбавки к зарплате ежемесячно в размере 1 000 грн. Но условия начисления денег изменили, теперь сумма будет зависеть от учебной нагрузки и выполняемой работы. То есть некоторые педагоги получат большие надбавки к основному доходу.

Также мы писали, что родителей в Украине могут оштрафовать за прогуливание детьми школы. В Ивано-Франковской области женщина предстала перед судом, потому что ее несовершеннолетний сын не ходил на уроки. Мать обязали выплатить санкцию в размере 850 грн плюс покрыть судебный сбор на сумму 606 грн.