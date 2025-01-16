Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Экономика arrow Финграмотность в школе — чему научат детей и на что это повлияет arrow

Финграмотность в школе — чему научат детей и на что это повлияет

16 января 2025 08:41
Елизавета Супивская - редактор
Финансовая грамотность в школе – что будут изучать дети и как это изменит их будущее
Школьный урок. Фото: УНИАН
Елизавета Супивская - редактор

Украинские школьники будут изучать финансовую грамотность и предпринимательство в 8-9 классах, начиная со следующего учебного года. Появится новая обязательная дисциплина во всех учреждениях общего среднего образования. Предполагается, что ученики будут улучшать собственную осведомленность в личных финансах и смогут принимать взвешенные решения относительно денег во взрослом возрасте.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что будут изучать дети в школах и как это поможет украинской молодежи в будущем.

Читайте также:

Курс "Предпринимательство и финансовая грамотность"

По сообщению Фонда гарантирования вкладов физических лиц, уже удалось подготовить 96 учителей, которые будут преподавать курс в школах Украины. Впоследствии учеников обеспечат учебниками и рабочими тетрадями, а педагогов — пособиями, электронными приложениями и презентациями к урокам.

Как известно, учебная программа состоит из 2 частей. Первую будут преподавать для восьмиклассников, они должны осваивать такие темы:

  • "Деньги в жизни человека";
  • "Финансовое поведение";
  • "Роли человека: личность, потребитель, гражданин";
  • "Потребности и интересы семьи";
  • "Планируем семейный бюджет";
  • "Заимствования, сбережения и инвестиции";
  • "Финансовая безопасность и мошенничество".

Учебный материал второй части курса (для 9 класса) рассчитан на 35 часов и предусматривает изучение тем "Предпринимательство и предпринимательство", "Социальная ответственность бизнеса и отношения с государством".

Что изменит новый учебный курс

До сих пор украинская молодежь не сталкивалась с изучением финансовой грамотности как полноценной дисциплины в школе. Отсутствие базовых знаний о личных финансах — одна из главных причин появления проблем с деньгами во взрослом возрасте.

Сейчас люди редко умеют правильно откладывать, инвестировать, экономить, даже если у них достойный заработок. Доходит до того, что вследствие неумения эффективно распределять бюджет расстаются супруги, расходятся пары. Из-за денег часто ссорятся родственники и близкие друзья.

Потому эксперты видят большой позитив в школьной инициативе. Как отметила в комментарии редакции Новини.LIVE партнер и финансовый планировщик iPlan Оксана Балабан, предмет ответит ученикам на важные вопросы, которые обязательно возникнут в будущем:

"Например, как зарабатывать достаточно денег, грамотно тратить заработанное, как накапливать и где хранить финансы, как приумножать свой капитал и т.д. Это поможет молодежи принимать обоснованные решения относительно денег на протяжении всей жизни, оценивать риски, планировать и достигать финансовых целей".

Человек может не успеть научиться эффективно управлять сбережениями как раз из-за пробелов в образовании, и не будет знать, как улучшить свое материальное положение.

Инвестор, финансовый планировщик iPlan и куратор проекта по подростковой финансовой грамотности Юлия Бабенко рассказала в комментарии редакции Новини.LIVE, что старшие поколения украинцев — наши родители, дедушки, бабушки — не понимали, что делать с деньгами, ведь не получили соответствующие знания на базе образования.

Теперь же, изучая предпринимательство, например, молодежь сможет находить определенные возможности, чтобы создавать свои проекты, открывать бизнес и развивать украинскую экономику. Плюс преподавание финансовой безопасности поможет осознать, как не повестись на мошенников, куда звонить и обращаться в проблемных ситуациях.

"Инициатива повлияет на рост количества финансово осведомленной молодежи. Тогда уменьшится численность людей, имеющих задолженность по кредитам. Если правильно донести мысль о важности быть предпринимателем и платить налоги, это может увеличить поступление в бюджет и приостановить отток ФЛП за границу", — отметила Юлия Бабенко.

Эксперт добавила, что эти дети в будущем могут стать предпринимателями и создавать рабочие места. Следовательно, последствия для страны и общества будут только положительные. Единственное что, важно правильно доносить информацию, используя как теорию, так и практику. Иначе обучение потеряет эффективность.

Плюс необходимо заземлять учеников в процессе, ведь дети, наслушавшись историй о финансовом успехе и перспективах, загорятся желанием в 20 лет зарабатывать миллионы. Следует показать школьникам, что любой успех требует инвестиций в себя, определенных квалификаций, времени и немного удачи. Так они будут готовы к принятию взвешенных решений в будущем.

Существуют базовые темы, без изучения которых невозможно ступить во взрослую жизнь в "полном вооружении". Дети должны знать основы формирования личного бюджета, правильного обращения с деньгами, планирования покупок, накопления первого капитала, создания финансовой подушки, кредитной осведомленности, инвестирования и т.д.

Иначе во взрослом возрасте придется проходить через череду ошибок и неправильных решений в отношении денег. Долгосрочный контроль собственного экономического благосостояния — это результат не удачи, а применения знаний, полученных на протяжении жизни. И чем раньше эти знания окажутся в голове, тем легче будет в будущем.

Напомним, учителям в Украине будут выплачивать надбавки к зарплате ежемесячно в размере 1 000 грн. Но условия начисления денег изменили, теперь сумма будет зависеть от учебной нагрузки и выполняемой работы. То есть некоторые педагоги получат большие надбавки к основному доходу.

Также мы писали, что родителей в Украине могут оштрафовать за прогуливание детьми школы. В Ивано-Франковской области женщина предстала перед судом, потому что ее несовершеннолетний сын не ходил на уроки. Мать обязали выплатить санкцию в размере 850 грн плюс покрыть судебный сбор на сумму 606 грн.

учеба деньги финансы предприниматели школа

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

09:57 Отключения света в Одессе — кого коснется

09:57 Воздушные силы отразили российскую атаку дронами — где был прилет

09:48 Стало известно, кто из Руха едет на сборы с Карпатами

09:34 Движение поездов метро по мостам во время тревог — заявление КГВА

09:29 Садовый выписал премию чиновнице горсовета — стала известна сумма

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:29 Авто и две квартиры — НАПК взялась за дочь одесского депутата

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать

08:59 Врачи предупредили, что метапневмовирус часто возникает у детей

08:59 ВСУ отбили 124 атаки за сутки — что происходит на фронте

08:45 Украинцам дают еще одну субсидию в 2025 году — кто получит

09:57 Отключения света в Одессе — кого коснется

09:57 Воздушные силы отразили российскую атаку дронами — где был прилет

09:48 Стало известно, кто из Руха едет на сборы с Карпатами

09:34 Движение поездов метро по мостам во время тревог — заявление КГВА

09:29 Садовый выписал премию чиновнице горсовета — стала известна сумма

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

09:29 Авто и две квартиры — НАПК взялась за дочь одесского депутата

09:17 Нежелательные звонки — на номера с какими цифрами нельзя отвечать

08:59 Врачи предупредили, что метапневмовирус часто возникает у детей

08:59 ВСУ отбили 124 атаки за сутки — что происходит на фронте

08:45 Украинцам дают еще одну субсидию в 2025 году — кто получит

06:40 В Украине обновились цены на золото — тарифы ломбардов в январе

Эксклюзив

06:33 Повторная ВВК в феврале — кого из военнообязанных касается

06:20 Честные цифры — как менялась минимальная зарплата в долларах

06:04 Как вагнеровцы, Шторм Z и V воюют за Украину, — интервью РДК

15 января 2025
Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

Text

08:00 Что потребует Путин на переговорах с Трампом — эфир Ранок.LIVE

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно