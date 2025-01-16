Фінансова грамотність у школі – що вивчатимуть діти і як це змінить їх майбутнє

Школярі за партами. Фото: УНІАН

Українські школярі вивчатимуть фінансову грамотність і підприємництво у 8-9 класах, починаючи з наступного навчального року. З’явиться нова обов’язкова дисципліна у всіх закладах загальної середньої освіти. Передбачається, що учні покращуватимуть власну обізнаність в особистих фінансах і зможуть ухвалювати виважені рішення щодо грошей у дорослому віці.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що вивчатимуть діти у школах і як це допоможе українській молоді в майбутньому.

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Курс "Підприємництво і фінансова грамотність"

За повідомленням Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, вже вдалося підготувати 96 вчителів, які викладатимуть курс у школах України. Згодом учнів забезпечуватимуть підручниками і робочими зошитами, а педагогів — посібниками, електронними додатками та презентаціями до уроків.

Як відомо, навчальна програма складається з 2 частин. Першу викладатимуть для восьмикласників, вони повинні опанувати такі теми:

"Гроші у житті людини";

"Фінансова поведінка";

"Ролі людини: особистість, споживач, громадянин";

"Потреби та інтереси родини";

"Плануємо родинний бюджет";

"Запозичення, заощадження та інвестиції";

"Фінансова безпека та шахрайство".

Навчальний матеріал другої частини курсу (для 9 класу) розрахований на 35 годин і передбачає вивчення тем "Підприємливість і підприємництво", "Соціальна відповідальність бізнесу та відносини з державою".

Що змінить новий навчальний курс

Досі українська молодь не стикалася з вивченням фінансової грамотності як повноцінної дисципліни у школі. Відсутність базових знань про особисті фінанси — одна з головних причин появи проблем із коштами в дорослому віці.

Нині люди рідко вміють правильно відкладати, інвестувати, заощаджувати, навіть якщо мають гідний дохід. Доходить до того, що внаслідок невміння ефективно розподіляти бюджет розлучаються подружжя, розходяться пари. Через гроші часто сваряться родичі та близькі друзі.

Тому експерти вбачають великий позитив у шкільній ініціативі. Як зазначила в коментарі редакції Новини.LIVE партнер і фінансова планерка iPlan Оксана Балабан, предмет дасть відповіді учням на важливі питання, які обов’язково виникнуть у майбутньому:

"Наприклад, як заробляти достатньо грошей, грамотно витрачати зароблене, як накопичувати і де зберігати фінанси, як примножувати свій капітал тощо. Це допоможе молоді приймати обґрунтовані рішення щодо коштів протягом усього життя, оцінювати ризики, планувати і досягати фінансових цілей".

Людина може не встигнути навчитися ефективно керувати заощадженнями якраз через прогалини в освіті, тож не знатиме, як покращити своє матеріальне становище.

Інвесторка, фінансова планерка iPlan і кураторка проєкту з підліткової фінансової грамотності Юлія Бабенко розповіла в коментарі редакції Новини.LIVE, що старші покоління українців — наші батьки, дідусі, бабусі — не розуміли, що робити з грошима, адже не отримали відповідні знання на базі освіти.

А тепер, вивчаючи підприємництво, наприклад, молодь зможе знаходити певні можливості, щоб створювати свої проєкти, відкривати бізнес і розвивати українську економіку. Плюс викладання фінансової безпеки допоможе усвідомити, як не повестися на шахраїв, куди телефонувати і звертатися у проблемних ситуаціях.

"Ініціатива вплине на зростання кількості фінансово обізнаної молоді. Тоді зменшиться чисельність людей, які мають заборгованість по кредитам. Якщо правильно донести думку про важливість бути підприємцем і платити податки, це може збільшити надходження в бюджет і призупинити відтік ФОПів за кордон", — зауважила Юлія Бабенко.

Експертка додала, що ці діти в майбутньому можуть стати підприємцями і створювати робочі місця. Тож наслідки для країни і суспільства будуть лише позитивні. Єдине що, важливо правильно доносити інформацію, використовуючи як теорію, так і практику. Інакше навчання втратить ефективність.

Плюс необхідно заземлювати учнів у процесі, бо діти, наслухавшись історій про фінансовий успіх та перспективи, загоряться бажанням у 20 років заробляти мільйони. Варто показати школярам, що будь-який успіх потребує інвестицій у себе, певних кваліфікацій, часу і трохи удачі. Так вони будуть готовими до прийняття виважених рішень у майбутньому.

Існують базові теми, без вивчення яких неможливо ступити у доросле життя в "повному озброєнні". Діти повинні знати основи формування особистого бюджету, правильного поводження з грошима, планування покупок, накопичення першого капіталу, створення фінансової подушки, кредитної обізнаності, інвестування тощо.

Інакше потім доведеться проходити через низку помилок і неправильних рішень стосовно грошей. Довгостроковий контроль власного економічного добробуту — це результат не удачі, а застосування знань, отриманих упродовж життя. І чим раніше ці знання опиняться в голові, тим легше буде в майбутньому.

Нагадаємо, вчителям в Україні виплачуватимуть надбавки до зарплати щомісяця в розмірі 1 000 грн. Але умови нарахування коштів змінили, тепер сума залежатиме від навчального навантаження та виконуваної роботи. Тобто деякі педагоги отримуватимуть більші надбавки до основного доходу.

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