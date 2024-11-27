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Федоров спросил о желаемых услугах в Дії — что ответили украинцы

27 ноября 2024 10:16
Елизавета Супивская - редактор
Новые услуги в Дії – чего не хватает в приложении для украинцев
Мобильное приложение "Дія". Фото: Facebook
Елизавета Супивская - редактор

Миллионы украинцев пользуются мобильным приложением "Дія", благодаря которому больше не нужно хранить папку с бумажными документами в шкафу, потому что все необходимые справки содержатся в гаджете. Это незаменимый инструмент для получения многих государственных услуг быстро и без бюрократических проволочек. Но приложение есть чем усовершенствовать, украинцы сами рассказали, чего им не хватает в Дії.

Об этом спросил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в Threads.

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Каких услуг не хватает в Дії

По состоянию на конец 2024 года пользователям доступно несколько десятков услуг, среди которых — открытие ФЛП, бронирование работников, заказ выписок из разных реестров, подача заявлений на гранты/программы/финансовую помощь, уплата налогов, покрытие штрафов, назначение пенсии, регистрация брака, подписание документов и многое другое.

Однако украинцам не хватает некоторых услуг. Михаил Федоров провел опрос в социальной сети Threads, чтобы узнать, как можно усовершенствовать Дію. Пользователи приняли активное участие в обсуждении и рассказали, что хотели бы добавить в мобильное приложение. Список достаточно широкий:

  • оплата автодорог в Европе;
  • голосование за увольнение неэффективно работающего чиновника;
  • электронные удостоверения для полицейских и других должностных лиц;
  • информация о дате пересечения границы и имеющихся визах;
  • онлайн-голосование на выборах;
  • электронная медицинская карта;
  • интеграция со всеми социальными услугами;
  • составление завещания;
  • оформление доверенности;
  • уплата налогов за недвижимость и земельные участки;
  • петиции;
  • регистрация благотворительных организаций;
  • волонтерские удостоверения и т.д.
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    Чего украинцам не хватает в Дії. Фото: скриншот
  • Федоров спросил о желаемых услугах в Дії – что ответили украинцы - фото 2
    Чего украинцам не хватает в Дії. Фото: скриншот
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    Чего украинцам не хватает в Дії. Фото: скриншот
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    Чего украинцам не хватает в Дії. Фото: скриншот
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    Чего украинцам не хватает в Дії. Фото: скриншот
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    Чего украинцам не хватает в Дії. Фото: скриншот
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Некоторые комментаторы посоветовали, как усовершенствовать существующие услуги. Например, справку внутренне перемещенного лица. Разработчиков попросили добавить возможность загрузки документа для полноформатной печати, потому что часто приходится предоставлять копии.

"Если нужно, то делаешь скрин и его печатаешь. Некоторые структуры на это смотрят не ок. Поэтому нужно заказывать в соцслужбе и ждать 10 дней. В резерве есть возможность загрузить документ в нормальном виде. Было бы хорошо и справку ВПЛ сделать в нормальной форме", — написал один из пользователей.

Среди прочего, украинцы просто благодарили за создание Дії, ведь она ускорила множество процессов, минимизировала необходимость посещения физических учреждений, сделала коммуникацию с государственными органами комфортной и ненапряжной.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, наши граждане могут получить ипотеку по программе "єОселя" с пониженным первоначальным взносом 10% стоимости жилья вместо 20%. Оформить кредит на квартиру можно с помощью функционала Дії.

Также мы писали, что с 1 декабря изменится процедура бронирования военнообязанных мужчин. Это придется делать исключительно через портал "Дія", то есть оформление отсрочки от мобилизации будет происходить в электронном формате.

Михаил Федоров госуслуги приложение Дія услуги

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