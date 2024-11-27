Нові послуги в Дії – чого не вистачає в додатку для українців

Мобільний додаток "Дія". Фото: Facebook

Мільйони українців користуються мобільним додатком "Дія", завдяки якому більше не треба зберігати папку з паперовими документами у шафі, бо всі необхідні довідки містяться в гаджеті. Це незамінний інструмент для отримання багатьох державних послуг швидко і без бюрократичної тяганини. Але застосунок є чим вдосконалити, українці самі розповіли, чого їм не вистачає в "Дії".

Про це запитав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Threads.

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Яких послуг не вистачає в "Дії"

Станом на кінець 2024 року користувачам доступно кілька десятків послуг, серед яких — відкриття ФОП, бронювання працівників, замовлення витягів із різних реєстрів, подання заяв на гранти/програми/фінансову допомогу, сплата податків, покриття штрафів, призначення пенсії, реєстрація шлюбу, підписання документів і багато іншого.

Проте українцям не вистачає деяких послуг. Михайло Федоров провів опитування в соціальній мережі Threads, аби дізнатися, як можна вдосконалити"Дію". Користувачі взяли активну участь в обговоренні та розповіли, що б хотіли додати в мобільний застосунок. Список доволі широкий:

оплата автодоріг у Європі;

голосування за звільнення чиновника, який неефективно працює;

електронні посвідчення для поліцейських та інших посадовців;

інформація про дати перетину кордону і наявні візи;

онлайн-голосування на виборах;

електронна медична картка;

інтеграція з усіма соціальними послугами;

складення заповіту;

оформлення довіреності;

сплата податків за нерухомість і земельні ділянки;

петиції;

реєстрація благодійних організацій;

волонтерські посвідчення тощо.

Чого українцям не вистачає в Дії. Фото: скриншот

Чого українцям не вистачає в Дії. Фото: скриншот

Чого українцям не вистачає в Дії. Фото: скриншот

Чого українцям не вистачає в Дії. Фото: скриншот

Чого українцям не вистачає в Дії. Фото: скриншот

Чого українцям не вистачає в Дії. Фото: скриншот

Чого українцям не вистачає в Дії. Фото: скриншот

Чого українцям не вистачає в Дії. Фото: скриншот 1 / 8

Деякі коментатори порадили, як удосконалити наявні послуги. Наприклад, щодо довідки внутрішньо переміщеної особи. Розробників попросили додати можливість завантаження документа для повноформатного друку, бо часто доводиться надавати копії.

"Якщо треба, то робиш скрин і його друкуєш. Деякі структури на це дивляться не ок. Тож треба замовляти в соцслужбі та чекати 10 днів. В резерві є можливість завантажити документ в нормальному вигляді. Було б добре і довідку ВПО зробити нормальної форми", — написав один із користувачів.

Серед іншого, українці просто дякували за створення Дії, яка пришвидшила безліч процесів, мінімізувала необхідність відвідування фізичних установ, зробила комунікацію з державними органами комфортною і ненапруженою.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, наші громадяни можуть отримати іпотеку за програмою "єОселя" зі зниженим початковим внеском 10% вартості житла замість 20%. Оформити кредит на квартиру можна за допомогою функціоналу Дії.

Також ми писали, що з 1 грудня зміниться процедура бронювання військовозобов'язаних чоловіків. Це доведеться робити виключно через портал "Дія", тобто оформлення відстрочки від мобілізації відбуватиметься в електронному форматі.