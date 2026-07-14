Украинцев предупредили о риске срыва отопительного сезона: какие дома под угрозой

Дом, котельная. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Этой зимой часть киевлян может столкнуться с проблемами с отоплением. Речь идет не об единичных авариях, а о системной проблеме — городу может не хватить мощностей, чтобы обеспечить теплом все дома. Под угрозой находятся более 2500 домов, которые зависят от работы отдельных теплоэлектроцентралей.

Об этом сообщил энергетический эксперт, профессор Национального университета "Полтавская политехника имени Юрия Кондратюка" Станислав Игнатьев в эфире День.LIVE.

Какие дома могут остаться без отопления

По словам специалиста, наибольший риск касается примерно 1 100 домов, которые зависят от работы Дарницкой ТЭЦ. Но на этом проблема не заканчивается. Под угрозой также оказались районы, где система теплоснабжения связана с балансировкой сети возле Дарницкой теплоэлектроцентрали, а также часть потребителей, получающих тепло от ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Именно там могут возникнуть трудности с обеспечением необходимого давления в системе.

Почему Киев не может быстро установить новые котельные

Одним из вариантов решения проблемы могли бы стать новые модульные котельные и когенерационные установки. Но, как объясняет Игнатьев, установить их за несколько недель невозможно.

"Проблема во времени. Она связана с тем, что очень трудно найти новые когенерационные установки и новые модульные котельные", — сказал он.

Эксперт объясняет, что киевская система отопления представляет собой крупную централизованную сеть, и просто добавить новую котельную недостаточно.

"Расбалансировать систему Киева очень сложно. Это централизованная система, и каждая новая котельная — это вопрос расбалансировки энергосистемы Киева", — отметил он.

Кроме того, обычная котельная без дополнительного оборудования не решит проблему. Нужны установки, которые могут одновременно производить тепло и электроэнергию. А чтобы изготовить необходимое оборудование, требуется много времени.

По словам эксперта, некоторые производители вообще говорят о поставках такого оборудования только через несколько лет.

"Есть заказ из другого областного центра. Они говорят, что могут привезти когенерационные установки зимой 2028 года, а котельные — зимой 2027 года", — рассказал Игнатьев.

Почему генераторы не решат проблему полностью

Но даже если установить новую котельную, она не заработает без достаточной электрической мощности.

"Без когенерационной установки или без мощного генератора котельная — это просто мертвый груз, который не будет работать, поскольку необходимо обеспечить работу насосной группы, чтобы подать тепло на верхние этажи", — пояснил эксперт.

По его словам, это особенно важно для многоэтажек. Для нормальной работы системы необходимо обеспечить достаточное давление в сети. Это касается не только отопления, но и других городских систем.

Почему оборудование уже есть, но его не используют

По словам эксперта, в Украине есть когенерационные установки, которые могли бы помочь городам пережить сложную зиму. Но проблема — в их распределении.

"В Украине есть 82 таких установки, но они переданы городам, у которых нет средств на их установку", — рассказал он.

По его словам, правительство уже обращалось к местным властям с призывом передать оборудование туда, где оно больше всего нужно, но местное руководство не идет навстречу.

Таким образом, главная проблема сейчас — не только наличие оборудования, но и время, необходимое для его установки и подключения. Создать резервную систему отопления для крупного города за несколько месяцев практически невозможно.

В Украине изменят правила подключения резервных котельных

Между тем Национальная комиссия по регулированию сферы энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) обновила правила подключения резервных источников тепла к газовым сетям. Нововведения должны помочь быстрее запускать резервные котельные в случаях, когда теплоэлектростанции, ТЭЦ или другие объекты теплоснабжения повреждены в результате российских обстрелов или не могут работать.

Как пояснили в НКРЭКП, освободившиеся после аварий газовые мощности теперь смогут оперативно использоваться для работы резервных котельных. Это позволит быстрее восстанавливать подачу тепла и горячей воды для населения, а также поможет общинам стабильнее пережить отопительный сезон даже в случае новых атак.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут оформить субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг. Кроме того, для отдельных категорий граждан действуют льготы, позволяющие платить за коммунальные услуги на 25%, 50%, 75% или даже 100% меньше в зависимости от статуса получателя.

Также Новини.LIVE сообщали, что до 31 октября 2026 года тариф на электроэнергию для населения останется неизменным — 4,32 грн за кВт·ч. В то же время в Верховной Раде предлагают изменить правила трехзонного тарифа: сделать электроэнергию дешевле днем, когда её производится больше всего, и дороже в вечерние часы, чтобы снизить нагрузку на энергосистему.