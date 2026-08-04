Украина ещё долгие годы будет жить на генераторах: эксперт назвал сроки

Генератор, девушка играет на скрипке в темноте. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Каждый год украинская энергетика сталкивается с новыми испытаниями. Зимой — из-за активных российских обстрелов и слишком низких температур. Летом — дополнительную нагрузку создает жара. Сейчас Украину накрывает циклон, и вопрос о стабилизационных отключениях вновь стоит на повестке дня.

Будут ли введены ограничения на энергоснабжение для бытовых потребителей, сообщил в эфире День.LIVE энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

Будут ли отключать свет предприятиям

По словам эксперта, уже вчера начали ограничивать потребление электроэнергии предпринимателям, имеющим собственные генерирующие мощности. Сегодня крупному бизнесу следует ожидать тоже самое.

Будут ли отключать свет бытовым потребителям

Игнатьев сообщил, что в связи с введением ограничений для бизнеса, для обычных граждан пока не прогнозируется применение графиков отключения света.

Однако эксперт подчеркнул, что украинцам следует отложить использование мощных электроприборов до тех пор, пока сохраняется большая нагрузка на систему. Например: отложить использование стиральной машины на ночное время.

Как долго в Украине будут отключать свет

Эксперт упомянул, что в странах Африки производство электроэнергии достаточно ограничено. Такие страны располагают собственным мощным автономным энергоснабжением. Однако Украина пока не имеет таких возможностей, поэтому продолжает использовать собственные генераторы.

"Надо привыкать к тому, что ближайшие 3–5 лет мы будем жить в стране с генераторами", — сообщил Игнатьев.

При условии отсутствия новых российских атак и разумного использования электроприборов потребителями Украина выстоит и вскоре преодолеет энергетический кризис.

Недавно Новини.LIVE рассказывали о наиболее оптимальном варианте отключений света для бытовых потребителей. По словам эксперта, при отсутствии новых атак следует ожидать отключений в две очереди и только в пиковые часы. Больше всего усиление ограничений почувствуют жители прифронтовых общин.

Также Новини.LIVE сообщали, на какие объекты могут усилиться российские атаки уже зимой. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, помимо энергетической инфраструктуры, враг готовится атаковать объекты водоснабжения. Кроме того, Украине нужны ракеты для систем Patriot, чтобы эффективно отражать атаки.