Удары по российским нефтезаводам: владельцы АЗС массово избавляются от бизнеса

Заправка автомобиля, удары по российскому НПЗ. Фото: Magnific, Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Топливный кризис в России набирает обороты. После ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам в стране возникли перебои с топливом, а владельцы автозаправочных станций начали массово выставлять свой бизнес на продажу.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на 24 канал.

В России резко увеличилось количество АЗС, которые продают

По данным российских СМИ, в последнее время количество объявлений о продаже автозаправочных станций резко возросло. Цены очень разные — от 1 до 150 миллионов рублей за одну АЗС. Стоимость зависит от местоположения, состояния оборудования, возраста станции и наличия франшизы.

В некоторых регионах продают сразу целые сети. Например, в Уфе выставили на продажу сеть из 13 заправок за 350 миллионов рублей.

Почему владельцы избавляются от бизнеса

К этому их подталкивает все более острый дефицит топлива. Так, независимые операторы получают бензин и дизель по остаточному принципу. Сначала топливо распределяют между крупными нефтяными компаниями, затем между региональными сетями, а небольшим АЗС либо не хватает объемов, либо приходится покупать топливо по значительно более высоким ценам.

Ситуация еще больше ухудшилась после атак украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие заводы. Из-за этого возникли перебои с производством и поставками топлива.

Даже крупные нефтяные компании продают заправки

Избавиться от части своих АЗС решили не только независимые операторы. Например, "Газпром" выставил на продажу заправки в Астраханской, Ростовской, Тамбовской и Нижегородской областях. Подобные объявления появились и от "Лукойла".

Что происходит с российской нефтяной отраслью

Нефтяная отрасль России оказалась под давлением из-за регулярных ударов украинских беспилотников по стратегическим объектам. Последней целью стал Омский нефтеперерабатывающий завод в Сибири. Тогда дроны пролетели около 2400 километров, что стало рекордной дальностью атаки с начала войны. Теперь даже удаленные предприятия, которые раньше считались безопасными, больше не защищены от ударов.

России все сложнее обеспечить защиту всей нефтяной инфраструктуры. Из-за огромной территории страны систем противовоздушной обороны не хватает для прикрытия всех нефтеперерабатывающих заводов, нефтебаз и транспортной инфраструктуры. Под угрозой могут оказаться еще больше ключевых объектов, что приведет к проблемам с переработкой нефти, логистикой и экспортом энергоносителей.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Украине вступили в силу новые правила продажи топлива с обязательным добавлением биоэтанола. Также на АЗС должны появиться новые обозначения бензина и дизельного топлива, хотя для большинства водителей изменения будут практически незаметными.

Кроме того, Новини.LIVE писали, что этой зимой часть киевлян может столкнуться с проблемами с отоплением. По оценке энергетического эксперта, под угрозой находятся более 2,5 тысячи домов, а быстро установить новые котельные или когенерационные установки для решения проблемы пока невозможно.