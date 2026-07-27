Цены на бензин и дизель пошли вверх: актуальная стоимость топлива на заправках

Машина на АЗС, деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Цены на топливо в Украине продолжают расти, и на столичных АЗС уже обновили ценники. Больше всего за последнее время подорожал автогаз, но и бензин, и дизель стоят значительно дороже, чем еще несколько недель назад. В то же время дефицита топлива пока нет — заправки работают в обычном режиме.

Об этом сообщила журналистка Диана Шлыкова в эфире День.LIVE.

Какие цены на топливо установили

По состоянию на понедельник, 27 июля, на АЗС Киева стоимость топлива составляла:

дизельное топливо — 82–84 гривны за литр;

премиальный дизель — 85–87 гривен за литр;

бензин А-95 — 79–81 гривна за литр;

премиальный А-95 — 82–85 гривен за литр;

автогаз — около 41 гривны за литр. За последнее время он подорожал примерно на 1 гривну за литр.

Есть ли дефицит топлива

Несмотря на рост цен, ажиотажа на заправках нет. Дефицита топлива также не наблюдается. АЗС работают в обычном режиме, а очередей у колонок не видно.

Один из водителей отметил в комментарии, что нынешнее подорожание связано с ситуацией на мировом рынке.

"Цена соотносится с тем, что происходит в мире. Ездить никто не стал меньше, а цены немного выросли — примерно на 10–20%", — говорит украинец.

Может ли горючее подорожать до 100 гривен

Экспрезидент ассоциации "Объединение операторов рынка нефтепродуктов Украины" Леонид Косянчук не исключает, что дизель может подорожать до 100 гривен за литр. По его словам, даже временное снижение мировых цен на нефть пока существенно не влияет на украинский рынок.

В эфире День.LIVE эксперт пояснил, что многое будет зависеть от ситуации в Ормузском проливе, уровня воды в Дунае и других логистических факторов. По его словам, сейчас они работают не в пользу удешевления горючего.

"Впрочем если 23 июля нефть была почти 100 долларов, то сегодня она уже 91. Но здесь включает тот фактор, что европейские нефтезаводы не способны обеспечить нефтепродуктами даже при полной загрузке нефтью", — отметил Косянчук.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с июля в Украине изменились правила продажи топлива. На АЗС ввели обязательное использование биокомпонентов и новые обозначения бензина и дизеля. При этом эти изменения никак не влияют на цену.

Также Новини.LIVE писали о топливном кризисе в России. После ударов по российским нефтеперерабатывающим заводам в РФ начались проблемы с поставками топлива. Из-за дефицита бензина и дизельного топлива владельцы АЗС все чаще выставляют свои заправки на продажу, поскольку мелким операторам становится сложнее получать топливо.