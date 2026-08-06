Солнечная станция на балконе: когда потребуется получить разрешение от ОСМД

СЭС, человек в каске смотрит на многоэтажный дом. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Установить оборудование для собственной выработки электроэнергии на балконе своей квартиры в большинстве случаев можно без каких-либо отдельных согласований. Однако то, придется ли вам обращаться за разрешением в ОСМД или к управляющему, зависит от одного главного фактора — где именно вы собираетесь устанавливать оборудование.

Об этом сообщает OBOZ.UA, передают Новини.LIVE.

Где требуется разрешение

Главное правило здесь простое — всё зависит от границ частной собственности.

Если вы устанавливаете панели внутри балкона или лоджии в собственной квартире, и это не изменяет внешний вид здания и не затрагивает общие стены, то никаких документов в таком случае не требуется. Если же вы планируете вынести панели на внешний фасад дома или установить их на крыше, придется договариваться. Фасад и крыша считаются общей собственностью всех жильцов. Поэтому перед монтажом необходимо получить согласие от ОСМД или управляющего домом в соответствии с их внутренней процедурой.

Что учесть перед покупкой

Одного лишь желания сэкономить на освещении недостаточно. Эксперты советуют обратить внимание на несколько важных деталей и учесть их при монтаже оборудования:

Панели должны быть закреплены так, чтобы их не сорвало сильным ураганом или ветром. Ведь это прямая угроза для прохожих под домом. Если на вашем балконе предусмотрен эвакуационный выход, то конструкция не должна мешать лестницам или проходам в случае чрезвычайных ситуаций. Балкон должен получать достаточно солнечного света. Лучше всего подходят южная, юго-восточная или юго-западная стороны. Если балкон "выходит" на север или постоянно находится в тени соседних высоток, станция будет вырабатывать очень мало энергии, которой хватит всего на несколько часов. Сами по себе солнечные батареи не дадут света, когда в сети пропадет ток. Чтобы использовать их в качестве резервного источника во время отключений, обязательно требуется дополнительная установка инвертора и аккумулятора, который будет накапливать собранную энергию.

Солнечные станции в многоэтажках могут питать не только отдельные квартиры. Например, в одном из столичных домов жильцы установили общую СЭС, которая обеспечивает полтора суток непрерывной работы лифта и питает освещение в подъездах во время длительных отключений.

Недавно Новини.LIVE рассказывали об установке собственного ветрогенератора. Ветровая турбина состоит из кабелей, инвертора, башни и ветряка. Благодаря тому, что при ветре лопасти начинают активно вращаться, энергия поступает в инвертор, который и вырабатывает электричество.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько времени украинцам придется провести без света в случае возможных отключений из-за жары. Если температура воздуха будет держаться в пределах 30–34 градусов тепла, в таком случае энергосистема сможет функционировать без ограничений. Однако если температура будет выше и удерживаться более недели, тогда потребуется разгрузка энергосистемы.