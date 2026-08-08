Почти 200 тысяч фунтов в день: в Великобритании резко возросли кражи топлива

АЗС, человек в капюшоне с канистрой бензина. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

После начала конфликта на Ближнем Востоке и резкого скачка цен на АЗС британские водители ежедневно похищают с автозаправочных станций топлива на сумму почти 200 тысяч фунтов стерлингов. По данным экспертов, количество случаев неоплаченной заправки за последние пять месяцев выросло на 20%. Кроме того, сотрудники АЗС ежедневно фиксируют волну агрессии и угроз в свой адрес со стороны возмущенных клиентов.

Об этом сообщает ВВС, передают Новини.LIVE.

Рекордные убытки и огромный объем краж

Аналитики сравнили данные по 550 заправкам Великобритании.

По данным экспертов, британские АЗС понесли следующие убытки:

ежедневные убытки выросли на 48% — до 194 000 фунтов стерлингов в день;

количество инцидентов с кражами подскочило с 2400 до 2872 случаев ежедневно;

объем похищенного топлива вырос на 24% — до 108 900 литров в сутки.

Как воруют бензин и как с этим борются британские АЗС

По этой схеме водители заправляют баки и дополнительные канистры, а затем скрываются, либо притворяются, что забыли кошельки и карты. Владельцы АЗС жалуются, что обычные камеры видеонаблюдения больше не пугают нарушителей.

Чтобы защитить бизнес, компания Forecourt Eye в партнерстве с Facewatch осенью предоставит более 2 000 ритейлерам бесплатный доступ к технологиям распознавания лиц для автоматического выявления воров.

В то же время бизнес призывает правоохранительные органы активнее вмешиваться в ситуацию и наказывать виновных. Ведь убытки отдельных сетей достигают десятков тысяч фунтов за финансовый год.

Правительство обещает следить за ценами на АЗС

Всплеск рекордно высоких цен на топливо спровоцирован сбоями в поставках нефти с Ближнего Востока. Хотя в апреле цены несколько снизились на фоне временных договоренностей. Однако отмена мирных переговоров вновь подтолкнула стоимость бензина к рекордным отметкам с 2022 года.

Новый канцлер Казначейства Джон Хили заявил, что правительство будет пристально следить за тем, чтобы АЗС не занимались спекуляциями на фоне кризиса. В то же время Британский союз ритейлеров и Британская ассоциация заправщиков отвергли обвинения, подчеркнув, что высокая конкуренция на рынке удерживает цены на максимально низком из возможных уровнях.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие негативные последствия для Европы может иметь конфликт на Ближнем Востоке. Главным вопросом в конфликте остается контроль над Ормузским проливом. Иран настаивает на сохранении своего влияния на судоходство.

Также Новини.LIVE сообщали, кто из стран ЕС, несмотря на дефицит, отказался от российского ядерного топлива. Болгария стала одной из первых, кто нашел альтернативу. Однако Украина всё равно стала лидером, ведь отказалась от российского топлива ещё до полномасштабного вторжения.