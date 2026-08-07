Новый виток нефтяного кризиса: цены растут на фоне противостояния США и Ирана

Рука держит бензиновый шланг, автоцистерна. Фото: УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

7 августа мировые цены на нефть продолжили рост из-за опасений по поводу возобновления полноценного судоходства через стратегически важный Ормузский пролив. Ажиотаж вызвал обнародованный Тегераном проект плана прохода судов, который предусматривает новые финансовые сборы и прямые запреты для отдельных стран. Эксперты отмечают, что противостояние между Ираном и США далеко от завершения.

Об этом сообщает Reuters, передают Новини.LIVE.

Как изменилась цена

7 августа мировые марки нефти демонстрируют уверенный рост:

фьючерсы на Brent подорожали на 80 центов — до 83,29 доллара за баррель;

а американская нефть WTI подорожала на 64 цента — до 77,93 доллара за баррель.

Запреты и плата за проход

По словам экспертов, рынок реагирует на предложенные Ираном условия транзита. Документ полностью запрещает проход судам США и Израиля. А от других несоюзных стран требует выплаты компенсаций.

Высокопоставленный иранский чиновник отметил, что Тегеран планирует взимать с танкеров от 5% до 7% от стоимости груза. Для сравнения: соседний Оман предлагает установить тариф на уровне 3%, тогда как Вашингтон настаивает на полной отмене любых дополнительных платежей.

Почему соглашение считают трудноосуществимым

Эксперты сомневаются, что иранский план удастся реализовать на практике. Главными препятствиями остаются строгие санкции США и ограничения в сфере морского страхования. Международные компании просто не смогут легально проводить транзакции для уплаты иранских пошлин. На фоне этой неопределенности риски для поставок нефти остаются высокими.

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как эскалация конфликта на Ближнем Востоке вынудила Бельгию закупать российский сжиженный газ. В июле общие объемы импорта СПГ в бельгийские терминалы упали более чем на 40%. Поставки полностью состояли из поставок из России.

Также Новини.LIVE сообщали, почему Европе зимой грозят цены на газ до 210 евро. И здесь ситуацию обостряет остановка судоходства в Ормузском проливе. До начала эскалации на Ближнем Востоке цена не превышала 31 евро.