Нефтяная отрасль РФ под угрозой: украинские дроны могут долететь до новых целей

Удар по Омскому НПЗ, украинский дрон. Фото: Reuters, АрмияInform. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Украинские беспилотники продолжают наносить удары всё дальше по территории России. На днях они атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод в Сибири, преодолев расстояние около 2400 километров. На данный момент это самый дальний удар украинских дронов с начала войны.

Об этом сообщает The Telegraph, передает Новини.LIVE.

Беспилотники находились в воздухе более 12 часов. По словам издания, эта атака показала, что даже объекты, расположенные за тысячи километров от Украины, больше не являются недосягаемыми.

Сможет ли Россия защитить все важные объекты

После таких атак Кремлю приходится думать, как обезопасить сотни заводов, военных баз и других стратегических объектов.

Как пишет The Telegraph, сделать это непросто. Россия имеет очень большую территорию, а систем противовоздушной обороны недостаточно, чтобы прикрыть каждый важный объект. Поэтому сейчас больше всего защищают Москву, Санкт-Петербург и районы вблизи фронта.

Омский нефтеперерабатывающий завод, который атаковали дроны, не имел собственной системы ПВО.

Что говорят эксперты

Эксперт Кайл Глен считает, что эта атака в очередной раз продемонстрировала проблемы российской противовоздушной обороны.

"Если украинские дроны проходят первую линию защиты, то дальше их почти ничто не может остановить", — сказал он.

Кроме того, российская ПВО создавалась для защиты от самолетов и ракет, а не от большого количества беспилотников.

Чего ожидать дальше

По данным компании Fire Point, дроны FP-1 уже сейчас могут преодолевать более 3300 километров, а производят их около 200 в день.

Эксперт по ракетным технологиям Фабиан Гоффманн считает, что их дальность можно увеличить до 4000 километров и даже больше.

Если это произойдет, украинские беспилотники смогут долететь до еще большего числа важных объектов в России. Например, до крупнейшего завода по производству сжиженного газа на Ямале, а также нефтепроводов и насосных станций, по которым транспортируется нефть.

Что ждет российскую экономику

Впрочем, напрасно ждать, что российская экономика рухнет уже в ближайшее время. Такое мнение высказал финансовый аналитик Алексей Кущ. По его словам, прогнозы о том, что экономика РФ может рухнуть уже в ближайшие месяцы, больше похожи на эмоциональные ожидания, чем на реальный экономический анализ.

Эксперт пояснил, что дефицит товаров и топлива — обычная ситуация для стран, которые длительное время ведут войну. В качестве примера он привёл Великобританию, где после окончания Второй мировой войны ещё несколько лет действовали талоны на топливо и продукты. По его мнению, Россия уже ощущает последствия войны, которую сама начала, однако это еще не означает, что ее экономика в ближайшее время потерпит крах.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что этой зимой часть киевлян может столкнуться с перебоями в отоплении из-за нехватки мощностей тепловой инфраструктуры. По оценке энергетического эксперта Станислава Игнатьева, под угрозой находятся более 2,5 тысячи домов, а быстро решить проблему не удастся из-за дефицита когенерационных установок и длительных сроков их поставки и монтажа.

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