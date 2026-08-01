Избыток газа в Украине: можно ли его продавать за границу

Руки сжимают друг друга, газ. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE.

Матвей Кулак редактор экономических новостей

В стране, находящейся в состоянии войны, словосочетание "продавать газ" звучит странно. Однако цифры показывают, что часть добытого топлива просто не находит покупателя внутри страны. В частном секторе накопился излишек, и теперь правительство обсуждает, на каких условиях его можно продавать за границу, не ставя под угрозу энергетическую безопасность страны.

Об этом рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, передают Новини.LIVE.

Откуда взялся лишний газ

Промышленные и коммерческие потребители стали покупать почти вдвое меньше газа, чем до войны. А частные компании тем временем продолжают добывать столько же, как и раньше — 300–330 миллионов кубометров ежемесячно. Получается, что предложение сравнялось со спросом или даже превысило его.

Это создает не просто «избыток» газа, а настоящую финансовую проблему для компаний. Когда товара больше, чем покупателей, цены падают. Вместе с ними — и деньги, которые компании могли бы потратить на бурение новых скважин или ремонт оборудования, поврежденного российскими атаками. Если ситуация не изменится, компании рискуют вообще сократить добычу.

Почему импортный газ не спасает ситуацию

По данным мониторинга ExPro, в июле газ в Украине стоил более чем на 30% дешевле, чем в Европе. Разница в цене достигла рекордных 20 евро за мегаватт за час. С финансовой точки зрения покупать газ за рубежом сейчас нет никакого смысла.

Хватает ли газа с запасом

Нет. Избыток касается только частного сектора, а не всей страны. Государство все равно должно обеспечить газом население, теплокоммунэнерго, промышленность и производство электроэнергии. А также накопить резерв в подземных хранилищах на случай новых обстрелов газовой инфраструктуры.

По состоянию на 26 июля в украинских хранилищах находилось около 13,1 миллиарда кубометров газа, и это довольно хороший показатель.

Сколько газа могут разрешить продавать

Согласно проекту правительственного решения, ежемесячный лимит на экспорт будет определять Министерство энергетики. Он должен составлять не более 15% от объема, добытого месяцем ранее. Исходя из нынешних объемов добычи, это ориентировочно 45–50 миллионов кубометров в месяц.

Но одной только этой формулы недостаточно. Прежде чем разрешить экспорт, необходимо проверить ещё несколько моментов:

достаточно ли газа в хранилищах и выполняется ли план его накопления;

каков прогноз газового баланса до конца отопительного сезона;

как меняются добыча и импорт;

сколько газа требуется электростанциям;

какова прогнозируемая температура зимой и насколько защищена газовая инфраструктура от атак.

Разрешить продажу за границу можно только тогда, когда все эти показатели подтверждают — газа стране хватит, а безопасности ничего не угрожает.

Что это даст продавцам газа

Контролируемый экспорт может реально помочь газодобывающим компаниям. Это улучшит их финансовое положение, позволит им инвестировать в новые скважины и быстрее восстанавливать поврежденную инфраструктуру.

Однако этот вопрос не может быть решен за один день. Это должно быть постепенное сближение украинского газового рынка с европейским.

Недавно Новини.LIVE сообщали, что цены на газ в Европе могут начать стремительно расти. Все из-за медленного наполнения хранилищ. По состоянию на конец июля показатель был на 16% ниже, чем за последние 5 лет.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие счета за газ ждут украинцев в августе. Украинцам придет отдельный обязательный счет от оператора газораспределительных сетей. При этом тарифы для населения не изменились.