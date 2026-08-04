Европа отказывается от российского топлива: кто уже нашёл альтернативу

Человек в белом халате и шапочке смотрит на монитор, АЭС. Фото: УНИАН, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Матвей Кулак редактор экономических новостей

Еще совсем недавно почти все атомные реакторы в Европе зависели от российского поставщика TVEL. Но уже после полномасштабного вторжения России в Украину пять стран ЕС начали искать альтернативу. Кому-то — уже удалось найти. Кто-то — по-прежнему сотрудничает с Росатомом.

Об этом сообщает Зеркало недели, передают Новини.LIVE.

Сколько советских реакторов работает в Европе

В настоящее время в ЕС эксплуатируются 19 атомных реакторов типа ВВЭР. Это водно-водяные энергетические реакторы еще советской разработки. Четыре мощных блока ВВЭР-1000 работают в Болгарии и Чехии. Еще 15 меньших блоков ВВЭР-440 — в Чехии, Финляндии, Венгрии и Словакии. Все эти страны движутся к отказу от российского топлива, но с очень разной скоростью.

Кто уже нашел альтернативу

Болгария стала одним из первых примеров практической замены российского топлива. Еще в мае 2024 года американская компания Westinghouse доставила первую партию топливных сборок для Козлодуйской АЭС.

В том же году финская компания Fortum заправила первое топливо Westinghouse во второй блок АЭС "Ловийса".

В Чехии процесс пошел еще активнее. В июне 2025 года первые топливные сборки Westinghouse прибыли на АЭС "Дукованы". Но уже через месяц производитель доставил топливо сразу для двух чешских станций: "Темелина" и "Дукованы".

Где все сложнее

Однако не все страны действуют так решительно. Словакия заключила контракты сразу с двумя поставщиками — Westinghouse и французской компанией Framatome. Но при этом в конце июня этого года в блок АЭС "Моховце-4" начали загружать российское топливо TVEL.

Венгрия тоже не спешит полностью отказываться от сотрудничества с Россией. Страна заказала топливо у Framatome с 2027 года и у Westinghouse — с 2028. Однако параллельно продолжает совместно с Росатомом строить два новых энергоблока на АЭС "Пакш-2".

Украина первой отказалась от российского топлива

Самым успешным примером замены российского ядерного топлива остается Украина. Энергоатом начал переход на топливо Westinghouse еще до полномасштабной войны. А уже после 24 февраля 2022 года полностью прекратил любые закупки российских сборок.

В сентябре 2023 года Ровенская АЭС стала первой станцией в мире, полностью перевела свои реакторы ВВЭР-440 на американское топливо Westinghouse. По словам экспертов, уже к 2028 году Украина может стать первой страной, где все реакторы ВВЭР будут работать исключительно на нероссийском топливе.

Этот опыт официально признают и в Европарламенте. В своей резолюции 2023 года депутаты призвали Европу активно содействовать замене и отказу от российского топлива, запчастей и других услуг, опираясь именно на успешный пример Украины.

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