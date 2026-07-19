Электроэнергия от ветряных мельниц: в Украине рекордными темпами строят новые электростанции

Ветряные мельницы, лампочка. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Ветровая энергетика в Украине переживает настоящий бум. После начала полномасштабной войны наша страна лишилась почти трех четвертей своих ветровых электростанций, которые остались на оккупированных территориях. Но уже в этом году эти потери будут почти полностью восполнены.

Об этом сообщает Forbes Ukraine, передает Новини.LIVE.

В Украине активно строят новые ветряные турбины

В 2022 году из-за оккупации Украина потеряла около 1300 МВт ветровой генерации. Это составляет 74% всех мощностей. Но, по прогнозу Украинской ветроэнергетической ассоциации, уже в этом году к сети подключат 765 МВт новых ветровых электростанций. А в 2027 году планируют запустить еще больше — 1424 МВт.

Только за первое полугодие 2026 года ДТЭК, ОККО и "Эко Оптима"построили почти 415 МВт новых мощностей. Это в 2,5 раза больше, чем за весь прошлый год.

Что способствует росту рынка

Эксперты объясняют, что сейчас завершаются проекты, подготовку которых начали ещё два года назад. Также растёт потребность в распределённой генерации. В отличие от крупных электростанций, ветропарки сложнее полностью вывести из строя. Если одна турбина повреждена, остальные продолжают работать.

Но строительство тормозит ограниченное кредитование украинскими банками. Именно поэтому большинство крупных проектов финансируются при участии международных банков и инвесторов. Также бизнес ожидает появления эффективного механизма страхования военных рисков, который поможет привлечь еще больше иностранных инвестиций.

Кто сейчас больше всего инвестирует в ветряные электростанции

По состоянию на лето 2026 года на подконтрольной Украине территории работает около 1,2 ГВт ветровых электростанций. Среди них лидируют:

ДТЭК ВИЭ Рината Ахметова — около 400 МВт;

"Ветряные парки Украины" Максима Ефимова и Эдуарда Мкртчана — 228,7 МВт;

ОККО Виталия Антонова — 147,2 МВт;

"Эко Оптима" Зиновия Козицкого — 132,5 МВт;

Elementum Energy — 100 МВт.

В список крупнейших также входят "Южное Энерджи", Atlas Global Energy, Gurish и "Синга Энерджи".

Что будет дальше

В 2027 году темпы строительства должны ещё больше вырасти. По прогнозам Украинской ветроэнергетической ассоциации, в следующем году в Украине планируют подключить ещё 1424 МВт новых ветровых электростанций. То есть почти вдвое больше, чем в этом году. Тогда ветровая энергетика станет одним из самых перспективных направлений развития украинской энергосистемы.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Верховная Рада приняла закон о поддержке развития эффективного и устойчивого централизованного теплоснабжения. Документ предусматривает модернизацию системы, в частности установку индивидуальных тепловых пунктов в жилых домах, что должно повысить качество теплоснабжения и сократить потери тепла.

Также Новини.LIVE сообщали, что с 1 октября украинцы начнут получать счета за газ в новом формате. Счета станут унифицированными для всех операторов газораспределительных сетей, будут содержать больше информации и могут приходить как в бумажном, так и в электронном виде.