Без света остались сотни населенных пунктов: введут ли графики отключений 7 августа

Энергетик ремонтирует электросеть, девушка без света. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Карпова Редактор экономических новостей

Новые российские атаки и капризы погоды вновь оставили тысячи украинцев без электроэнергии. По состоянию на утро 7 августа проблемы со светом зафиксированы в 12 областях. В 5 регионах причиной стали российские обстрелы энергетической инфраструктуры, еще в 7 — последствия непогоды. В то же время для остальных потребителей хорошая новость заключается в том, что введение графиков отключений пока не прогнозируется.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Укрэнерго.

Где сегодня есть проблемы с электричеством

Из-за боевых действий и ударов по энергетической инфраструктуре временно без электроснабжения остаются отдельные потребители в Днепропетровской, Донецкой, Херсонской, Сумской и Харьковской областях.

Энергетики работают над восстановлением сетей сразу же, как только это позволяет обстановка с безопасностью, чтобы как можно быстрее вернуть электроэнергию в дома людей.

Где непогода оставила людей без электричества

Помимо последствий войны, проблемы со светом возникли и из-за неблагоприятной погоды. По состоянию на утро без электроснабжения остаются 118 населенных пунктов в:

Житомирской;

Закарпатской;

Кировоградской;

Тернопольской;

Хмельницкой;

Черкасской;

Черновицкой областях.

На местах уже также работают ремонтные бригады, которые восстанавливают поврежденные линии электропередачи.

Будут ли графики отключений

На данный момент ограничения потребления электроэнергии для населения не планируются. В то же время энергетики подчеркивают, что ситуация в системе остается напряженной, поэтому украинцев просят ответственно относиться к потреблению электроэнергии.

Когда следует экономить электроэнергию

Специалисты рекомендуют, по возможности, сократить использование мощных электроприборов в период с 10:00 до 23:00. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему и поддержать ее стабильную работу.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что Россия может сосредоточить новые атаки не только на энергетической инфраструктуре, но и на системах водоснабжения. Украина готовится к такому сценарию, усиливая защиту критически важных объектов, устанавливая модульные котельные и генераторы, а также рассчитывая на дополнительные системы ПВО Patriot.

Также Новини.LIVE писали о том, как установить солнечные панели на балконе квартиры. В большинстве случаев это можно сделать без разрешений. Однако если оборудование планируется крепить на фасаде или крыше дома, которые являются общей собственностью жильцов, перед монтажом необходимо получить согласие ОСМД или управляющего домом.