АЗС повысили цены на бензин и дизель: где топливо подорожало больше всего
Украинские сети автозаправочных станций продолжают повышать цены на топливо. За последние дни цены выросли как на бензин, так и на дизель. В некоторых сетях литр подорожал сразу на 2 грн.
Об этом свидетельствуют данные мониторинга Нафторынка, передают Новини.LIVE.
На каких АЗС выросли цены
Больше всего бензин подорожал в сети UKRNAFTA, где стоимость всех марок выросла на 2 грн за литр.
Также цены пересмотрели и другие операторы:
- SOCAR и AMIC повысили стоимость бензинов А-95 и А-95+ на 1 грн/л;
- KLO увеличила цену на бензин А-92 на 1 грн/л, а на другие марки бензина — на 50 коп./л.
Изменения коснулись и дизельного топлива. В частности:
- UKRNAFTA повысила цены на всю линейку дизельного топлива на 2 грн/л;
- в сети БРСМ премиальный дизель подорожал на 2 грн/л, обычный — на 1,5 грн/л;
- AMIC и UPG увеличили стоимость дизельного топлива на 1,5 грн/л;
- KLO подняла цены на дизельное топливо на 50 коп./л.
В то же время не все операторы пересматривали цены в сторону повышения. На АЗС SOCAR и OKKO дизельное топливо подешевело на 1 грн за литр.
Чего ожидать водителям в ближайшее время
Как пояснил в эфире Ранок.LIVE эксперт топливного рынка Сергей Куюн, в последние недели украинский рынок удерживал цены благодаря запасам топлива, закупленного ранее по более низкой стоимости.
Однако эти резервы уже почти полностью исчерпаны. В дальнейшем трейдерам придется закупать топливо по актуальным мировым ценам, которые выше.
Дополнительное давление на рынок создают российские атаки на топливную инфраструктуру, а также ситуация на международном нефтяном рынке.
Несмотря на подорожание, эксперт уверяет, что повторения топливного кризиса 2022 года не прогнозируется. По его словам, украинский рынок уже адаптировался к работе в условиях войны, а система поставок стала значительно более устойчивой.
Поэтому дефицита бензина или дизельного топлива на АЗС не ожидается. В то же время стабильное обеспечение топливом может обойтись дороже, а это означает, что украинским водителям стоит быть готовыми к дальнейшему постепенному росту цен.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что в РФ владельцы АЗС массово избавляются от бизнеса. В последнее время количество объявлений о продаже автозаправочных станций резко возросло. Цены очень разные — от 1 до 150 миллионов рублей за одну АЗС.
Также Новини.LIVE писали о том, кто управляет украинскими АЗС. Фактически они сосредоточены в руках трех крупных игроков. Крупнейшие сети принадлежат государственной компании, предпринимателю из деревообрабатывающего бизнеса и владельцу горнолыжных курортов.
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