Духи "на распив" могут остаться в прошлом: что грозит рынку косметики в Украине

Продажа парфюмерии в Украине. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Елизавета Супивская Редактор экономических новостей

Участникам рынка косметической продукции грозят большие штрафы с августа 2026 года. В Украине вступит в силу Технический регламент, обязывающий регистрировать (нотифицировать) каждый товар, находящийся в обращении. Это вызовет неопределенность для предпринимателей, занимающихся продажей декантов — парфюмерии "на распив".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие новые правила вступят в силу в Украине и что грозит предпринимателям.

Новые правила на рынке косметики

Еще в 2021 году Кабинет Министров принял постановление "Об утверждении Технического регламента на косметическую продукцию" № 65, дабы привести украинские правила в соответствие с европейскими стандартами, а именно — Регламентом ЕС № 1223/2009.

Начиная с 3 августа 2026 года, на рынке будут действовать такие требования:

каждый косметический продукт должен иметь полный пакет технической документации;

ответственное лицо (производитель, импортер, продавец или уполномоченный представитель) должен нотифицировать товар до его официального введения в обращение, используя специальный электронный портал;

состав косметики и парфюмерии должен соответствовать обновленным критериям;

перед выходом на рынок товар должен пройти оценку безопасности.

За соблюдением новых правил будет следить Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. В случае нарушений участникам рынка грозят строгие штрафы — до 340 000 грн.

Риски для парфюмерии "на распив"

На тревогу забили предприниматели, занимающиеся реализацией декантов. Это легальный формат продажи оригинальной парфюмерии с вскрытием заводской упаковки и розливом в флаконы меньшего объема. Однако действующее украинское законодательство не определило правовой статус такой деятельности, а требования Технического регламента невозможно применить к перелитым духам.

Во-первых, при розливе жидкости происходит нарушение герметичности, а нотификация как раз предусматривает тестирование заводской упаковки. Во-вторых, на крошечном флаконе трудно разместить правильную маркировку. В-третьих, разгерметизация означает автоматическую утрату ответственного лица.

На портале электронных петиций даже появилось обращение к правительству с просьбой устранить эти пробелы. Автор петиции №41/010202-26эп обратил внимание на сложность практического применения новых правил для представителей малого и среднего бизнеса, которые продают духи в формате декантов.

"Представители рынка сообщают о сокращении ассортимента продукции, росте затрат на выполнение требований Технического регламента, сложности проведения необходимых процедур оценки соответствия и риске прекращения деятельности", — говорится в петиции.

Не исключено, что духи "на распив" вообще исчезнут с украинского рынка из-за отсутствия официального регулирования. По состоянию на конец июня 2026 года нет разъяснений от Кабмина по этому вопросу. О потенциальном внесении изменений в нормативную базу или Технический регламент речь также не идет.

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