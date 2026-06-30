Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика ЧМ-2026 Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеКультАвтоРынок недвижимостиШтабТехноШоу-бизнес --СпортДеньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Духи "на распив" могут остаться в прошлом: что грозит рынку косметики в Украине

Духи "на распив" могут остаться в прошлом: что грозит рынку косметики в Украине

Ua ru
Дата публикации 30 июня 2026 13:08
Духи на распив могут исчезнуть из продажи в августе: к каким изменениям готовиться украинцам
Продажа парфюмерии в Украине. Фото: Pexels, Google Maps. Коллаж: Новини.LIVE

Участникам рынка косметической продукции грозят большие штрафы с августа 2026 года. В Украине вступит в силу Технический регламент, обязывающий регистрировать (нотифицировать) каждый товар, находящийся в обращении. Это вызовет неопределенность для предпринимателей, занимающихся продажей декантов — парфюмерии "на распив".

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие новые правила вступят в силу в Украине и что грозит предпринимателям.

Новые правила на рынке косметики

Еще в 2021 году Кабинет Министров принял постановление "Об утверждении Технического регламента на косметическую продукцию" № 65, дабы привести украинские правила в соответствие с европейскими стандартами, а именно — Регламентом ЕС № 1223/2009.

Начиная с 3 августа 2026 года, на рынке будут действовать такие требования:

  • каждый косметический продукт должен иметь полный пакет технической документации;
  • ответственное лицо (производитель, импортер, продавец или уполномоченный представитель) должен нотифицировать товар до его официального введения в обращение, используя специальный электронный портал;
  • состав косметики и парфюмерии должен соответствовать обновленным критериям;
  • перед выходом на рынок товар должен пройти оценку безопасности.

За соблюдением новых правил будет следить Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками. В случае нарушений участникам рынка грозят строгие штрафы — до 340 000 грн.

Читайте также:

Риски для парфюмерии "на распив"

На тревогу забили предприниматели, занимающиеся реализацией декантов. Это легальный формат продажи оригинальной парфюмерии с вскрытием заводской упаковки и розливом в флаконы меньшего объема. Однако действующее украинское законодательство не определило правовой статус такой деятельности, а требования Технического регламента невозможно применить к перелитым духам.

Во-первых, при розливе жидкости происходит нарушение герметичности, а нотификация как раз предусматривает тестирование заводской упаковки. Во-вторых, на крошечном флаконе трудно разместить правильную маркировку. В-третьих, разгерметизация означает автоматическую утрату ответственного лица.

На портале электронных петиций даже появилось обращение к правительству с просьбой устранить эти пробелы. Автор петиции №41/010202-26эп обратил внимание на сложность практического применения новых правил для представителей малого и среднего бизнеса, которые продают духи в формате декантов.

"Представители рынка сообщают о сокращении ассортимента продукции, росте затрат на выполнение требований Технического регламента, сложности проведения необходимых процедур оценки соответствия и риске прекращения деятельности", — говорится в петиции.

Не исключено, что духи "на распив" вообще исчезнут с украинского рынка из-за отсутствия официального регулирования. По состоянию на конец июня 2026 года нет разъяснений от Кабмина по этому вопросу. О потенциальном внесении изменений в нормативную базу или Технический регламент речь также не идет.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что будет с налогами украинцев в июле 2026 года. Пересмотра ставок в ближайшее время или других изменений пока не предвидится. Мы разобрались с актуальными минимальными суммами, которые должны заплатить ФЛП и физические лица.

Также Новини.LIVE рассказывали, какую информацию "скрывают" мелкие пометки на ценниках в АТБ. Потребителям необходимо обращать внимание на информацию, указанную мелким шрифтом. Это поможет избежать проблем или неожиданностей при расчете на кассе.

бизнес духи продажа
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации