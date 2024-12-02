Выплаты в 10,8 тыс. грн — где состоится регистрация на помощь в декабре

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продолжит оказывать денежную помощь для уязвимых категорий граждан в декабре 2024 года. В частности, выплаты можно будет оформить во Львовской области.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

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Зарегистрироваться на денежную помощь от ООН могут лишь некоторые категории граждан. Она будет доступна для:

внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);

лиц, которые на время выезжали за пределы страны, однако вернулись на родину.

Также необходимо относиться хотя бы к одному из критериев уязвимости:

семью возглавляет отец или мать, есть несовершеннолетние дети;

в семье есть граждане пожилого возраста, которым более 55 лет;

семья имеет пожилых людей (за 55 лет), воспитывающих детей в возрасте до 18 лет;

есть граждане с инвалидностью или тяжелыми болезнями, нуждающиеся в уходе;

доход на одного гражданина в семье не превышает 5,4 тыс. грн.

Размер денежной помощи и как оформить

В декабре размер выплат от ООН не изменился. Он составляет 3,6 тыс. гривен на одного гражданина, а за три месяца — 10,8 тыс. гривен.

Мобильная бригада будет работать во Львовской области по адресу:

3 декабря в г. Стрый — с 11:00 — 15:00, пер. Героев Небесной Сотни, 1;

4 декабря г. Моршин — с 11:00 — 15:00, ул. Привокзальная, 47;

5 декабря г. Золочев — с 11:00 — 15:00, ул. Пачовского, 7.

Центр регистрации в г. Львов, пл. Маланюка, 2, работает в порядке живой очереди по графику: пн — чт 09:00 — 16:00.

За выездами в другие населенные пункты бригады благотворителей можно следить в Telegram.

Напомним, в декабре в Украине внутренние переселенцы смогут в дальнейшем получать пособие на проживание. Однако некоторым грозит сокращение выплат.

Ранее мы писали, что с 1 декабря для украинцев доступна зимняя "єПідтримка" в 1 тыс. гривен. По данным Минцифры, только за первые пять часов после запуска программы более миллиона граждан подали заявки через мобильное приложение "Дія".