Выплаты в 10,8 тыс. грн — где состоится регистрация на помощь в декабре

Помощь в 10,8 тыс. грн в декабре — кто имеет право на выплаты
Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) продолжит оказывать денежную помощь для уязвимых категорий граждан в декабре 2024 года. В частности, выплаты можно будет оформить во Львовской области.
Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.
Кому будет доступна помощь во Львовской области
Зарегистрироваться на денежную помощь от ООН могут лишь некоторые категории граждан. Она будет доступна для:
- внутренне перемещенных лиц (ВПЛ);
- лиц, которые на время выезжали за пределы страны, однако вернулись на родину.
Также необходимо относиться хотя бы к одному из критериев уязвимости:
- семью возглавляет отец или мать, есть несовершеннолетние дети;
- в семье есть граждане пожилого возраста, которым более 55 лет;
- семья имеет пожилых людей (за 55 лет), воспитывающих детей в возрасте до 18 лет;
- есть граждане с инвалидностью или тяжелыми болезнями, нуждающиеся в уходе;
- доход на одного гражданина в семье не превышает 5,4 тыс. грн.
Размер денежной помощи и как оформить
В декабре размер выплат от ООН не изменился. Он составляет 3,6 тыс. гривен на одного гражданина, а за три месяца — 10,8 тыс. гривен.
Мобильная бригада будет работать во Львовской области по адресу:
- 3 декабря в г. Стрый — с 11:00 — 15:00, пер. Героев Небесной Сотни, 1;
- 4 декабря г. Моршин — с 11:00 — 15:00, ул. Привокзальная, 47;
- 5 декабря г. Золочев — с 11:00 — 15:00, ул. Пачовского, 7.
Центр регистрации в г. Львов, пл. Маланюка, 2, работает в порядке живой очереди по графику: пн — чт 09:00 — 16:00.
За выездами в другие населенные пункты бригады благотворителей можно следить в Telegram.
Напомним, в декабре в Украине внутренние переселенцы смогут в дальнейшем получать пособие на проживание. Однако некоторым грозит сокращение выплат.
Ранее мы писали, что с 1 декабря для украинцев доступна зимняя "єПідтримка" в 1 тыс. гривен. По данным Минцифры, только за первые пять часов после запуска программы более миллиона граждан подали заявки через мобильное приложение "Дія".
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