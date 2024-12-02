Виплати у 10,8 тис. грн — де відбудеться реєстрація на допомогу в грудні

Допомога у 10,8 тис. грн у грудні — хто має право на виплати
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) продовжить надавати грошову допомогу для вразливих категорій громадян у грудні 2024 року. Зокрема, виплати можна буде оформити у Львівській області.
Про це інформує unhcr.org у Telegram.
Кому буде доступна допомога у Львівській області
Зареєструватися на грошову допомогу від ООН зможуть лише деякі категорії громадян. Вона буде доступна для:
- внутрішньо переміщених осіб (ВПО);
- осіб, які на певний час виїздили за межі країни, проте повернулися на батьківщину.
Також необхідно належати бодай до одного з критеріїв вразливості:
- родину очолює батько або мати, є неповнолітні діти;
- у сім'ї є громадяни похилого віку, яким більш ніж 55 років;
- родина має літніх людей (за 55 років), які виховують дітей, віком до 18 років;
- є громадяни з інвалідністю чи важкими хворобами, потребують догляду;
- дохід на одного громадянина у родині не перевищує 5,4 тис. грн.
Розмір грошової допомоги та як оформити
У грудні розмір виплат від ООН не змінився. Він становить 3,6 тис. гривень на одного громадянина, а за три місяці — 10,8 тис. гривень.
Мобільна бригада працюватиме у Львівській області за адресами:
- 3 грудня у м. Стрий — з 11:00 — 15:00, пров. Героїв Небесної Сотні, 1;
- 4 грудня м. Моршин — з 11:00 — 15:00, вул. Привокзальна, 47;
- 5 грудня м. Золочів — з 11:00 — 15:00, вул. Пачовського, 7.
Центр реєстрації у м. Львів, пл. Маланюка, 2 працює у порядку живої черги за графіком: пн — чт 09:00 — 16:00.
За виїздами в інші населені пункти бригади благодійників можна стежити в Telegram.
Нагадаємо, у грудні в Україні внутрішні переселенці зможуть надалі отримувати допомогу на проживання. Проте декому загрожує скорочення виплат.
Раніше ми писали, що з 1 грудня для українців доступна зимова "єПідтримка" в 1 тис. гривень. За даними Мінцифри, лише за перші п'ять годин після запуску програми понад мільйон громадян подали заявки через мобільний застосунок "Дія".
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