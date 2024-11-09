Выплаты при рождении ребенка в 2024 году — сколько получают украинцы

Деньги на новорожденного ребенка. Фото: Pixabay

Молодые родители не всегда могут обеспечить всем необходимым новорожденного ребенка. Именно поэтому государство гарантирует финансовую поддержку семьям, у которых появился младенец. Заявку на получение выплат можно подать как онлайн, так и лично.

О том, какие уплаты получают родители при рождении ребенка в 2024 году, рассказали на Правительственном портале.

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Сколько получают родители при рождении ребенка в 2024 году

В 2024 году сумма пособия при рождении не изменилась, поскольку она закреплена законодательно и не зависит от размера прожиточного минимума. Общая сумма выплат составляет 41 280 грн, из которых:

первый платеж составляет 10320 грн;

ежемесячная помощь в течение 36 месяцев - 860 грн.

Заявку на получение пособия следует подать в течение года после рождения ребенка. Для оформления выплаты через портал "Дія" необходимо:

Зарегистрироваться или авторизоваться на портале с помощью электронной подписи. Заполните онлайн-форму для получения помощи. Подписать заявление электронной подписью. Если форма заполнена правильно, выплаты будут начислены на следующий день после обработки заявления социальной защитой.

Также можно подать заявление лично, обратившись в орган социальной защиты, местных властей или Центр предоставления административных услуг.

Что такое "Пакунок малюка" и как его получить

Кроме выплат, при рождении ребенка, семьи получают "Пакунок малюка" или денежную компенсацию его стоимости. С 1 января 2024 года компенсация на одного ребенка составляет 7 689 грн.

"Пакунок малюка" (бейби-бокс) – это одноразовая натуральная помощь от государства для семей с новорожденными. Программа поддерживает семью, предоставляя все необходимое для ухода за младенцем. В 2024 году изменилась стоимость и содержание бейби-бокса.

В этом году "Пакунок малюка" дополнили: добавили товары, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплые вещи. Также увеличили размер пледа-одеяла и уменьшили количество одежды малого размера, из которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки) и т.д.

Денежная компенсация вместо "Пакунка малюка" в 2024 году составляет 7 689 грн. Заявку на получение можно подать до 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Деньги перечисляются на специальный счет в ПриватБанке и могут быть использованы только для покупки детских товаров в магазинах, участвующих в пилотном проекте монетизации бейби-бокса.

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