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Помощь при рождении ребенка в 2024 году — размер выплат

9 ноября 2024 08:15
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор
Выплаты при рождении ребенка в 2024 году — сколько получают украинцы
Деньги на новорожденного ребенка. Фото: Pixabay
Андрей Жинкин - редактор
Андрей Жинкин
редактор

Молодые родители не всегда могут обеспечить всем необходимым новорожденного ребенка. Именно поэтому государство гарантирует финансовую поддержку семьям, у которых появился младенец. Заявку на получение выплат можно подать как онлайн, так и лично.

О том, какие уплаты получают родители при рождении ребенка в 2024 году, рассказали на Правительственном портале.

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Сколько получают родители при рождении ребенка в 2024 году

В 2024 году сумма пособия при рождении не изменилась, поскольку она закреплена законодательно и не зависит от размера прожиточного минимума. Общая сумма выплат составляет 41 280 грн, из которых:

  • первый платеж составляет 10320 грн;
  • ежемесячная помощь в течение 36 месяцев - 860 грн.

Заявку на получение пособия следует подать в течение года после рождения ребенка. Для оформления выплаты через портал "Дія" необходимо:

  1. Зарегистрироваться или авторизоваться на портале с помощью электронной подписи.
  2. Заполните онлайн-форму для получения помощи.
  3. Подписать заявление электронной подписью.
  4. Если форма заполнена правильно, выплаты будут начислены на следующий день после обработки заявления социальной защитой.

Также можно подать заявление лично, обратившись в орган социальной защиты, местных властей или Центр предоставления административных услуг.

Что такое "Пакунок малюка" и как его получить

Кроме выплат, при рождении ребенка, семьи получают "Пакунок малюка" или денежную компенсацию его стоимости. С 1 января 2024 года компенсация на одного ребенка составляет 7 689 грн.

"Пакунок малюка" (бейби-бокс) – это одноразовая натуральная помощь от государства для семей с новорожденными. Программа поддерживает семью, предоставляя все необходимое для ухода за младенцем. В 2024 году изменилась стоимость и содержание бейби-бокса.

В этом году "Пакунок малюка" дополнили: добавили товары, которые пользуются спросом, например, многоразовые влагостойкие пеленки, теплые вещи. Также увеличили размер пледа-одеяла и уменьшили количество одежды малого размера, из которого малыши быстро вырастают (бодики, штанишки-ползунки) и т.д.

Денежная компенсация вместо "Пакунка малюка" в 2024 году составляет 7 689 грн. Заявку на получение можно подать до 12 месяцев со дня рождения ребенка.

Деньги перечисляются на специальный счет в ПриватБанке и могут быть использованы только для покупки детских товаров в магазинах, участвующих в пилотном проекте монетизации бейби-бокса.

Ранее мы писали, что в Украине была введена временная финансовая помощь для детей, оставшихся без родительской опеки. Сумма этих выплат составит от 2,5 до 2,5 размера прожиточного минимума.

Также мы рассказывали, что Германия продолжает оказывать финансовую поддержку украинским беженцам в 2024 году. Определены суммы выплат и условия предоставления пособия детям.

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07:30 Юристы объяснили, в какой срок ТЦК могут наложить штраф

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