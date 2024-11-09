Виплати при народженні дитини у 2024 році — скільки отримують українці

Гроші на новонароджену дитину. Фото: Pixabay

Молоді батьки не завжди мають змогу забезпечити всім необхідним новонароджену дитину. Саме тому держава гарантує фінансову підтримку родинам, в яких з'явилося немовля. Заявку на отримання виплат можна подати як онлайн, так і особисто.

Про те, які вплати отримують батьки при народженні дитини у 2024 році, розповіли на Урядовому порталі.

Читайте також:

Скільки отримують батьки при народженні дитини у 2024 році

У 2024 році сума допомоги при народженні не змінилася, оскільки вона закріплена законодавчо та не залежить від розміру прожиткового мінімуму. Загальна сума виплат становить 41 280 грн, з яких:

перший платіж становить 10 320 грн;

щомісячна допомога протягом 36 місяців — 860 грн.

Заявку на отримання допомоги потрібно подати протягом року після народження дитини. Для оформлення виплати через портал "Дія" необхідно:

Зареєструватися або авторизуватися на порталі за допомогою електронного підпису. Заповнити онлайн-форму для отримання допомоги. Підписати заяву електронним підписом. Якщо форма заповнена правильно — виплати будуть нараховані наступного дня після обробки заяви соціальним захистом.

Також можна подати заяву особисто, звернувшись до органу соціального захисту, місцевої влади або Центру надання адміністративних послуг.

Що таке "Пакунок малюка" та як його отримати

Окрім виплат, при народженні дитини родини отримують "Пакунок малюка" або грошову компенсацію його вартості. З 1 січня 2024 року компенсація на одну дитину становить 7 689 грн

Пакунок малюка (бебі-бокс) — це одноразова натуральна допомога від держави для сімей з новонародженими. Програма підтримує родину, надаючи все необхідне для догляду за немовлям. У 2024 році змінилася вартість і вміст бебі-боксу.

Цього року "Пакунок малюка" доповнили: додали товари, які мають попит, наприклад багаторазові вологостійкі пелюшки, теплі речі.Також збільшили розмір пледа-ковдри та зменшили кількість одягу малого розміру, з якого малята швидко виростають (бодіки, штанці-повзунки) тощо.

Грошова компенсація замість Пакунка малюка у 2024 році становить 7 689 грн. Заявку на отримання можна подати до 12 місяців з дня народження дитини.

Гроші перераховуються на спеціальний рахунок у ПриватБанку і можуть бути використані тільки для купівлі дитячих товарів у магазинах, що беруть участь у пілотному проєкті з монетизації бебі-боксу.

Раніше ми писали, що в Україні було введено тимчасову фінансову допомогу для дітей, які залишилися без батьківського піклування. Сума цих виплат становитиме від 2,5 до 2,5 розміру прожиткового мінімуму.

Також ми розповідали, що Німеччина продовжує надавати фінансову підтримку українським біженцям у 2024 році. Визначено суми виплат і умови надання допомоги дітям.