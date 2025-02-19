Деньги на погребение — какие расходы покрывает государство в 2025 году

Человек держит несколько тысяч гривен. Фото: УНИАН

В 2025 году правительство Украины будет предоставлять помощь на погребение для лиц, которые потратили средства на организацию похорон умершего пенсионера. Размер финансовой поддержки зависит от того, по какому закону была назначена пенсия.

О том, какую компенсацию от государства могут получить украинцы за погребение в 2025 году, сообщили в Пенсионном фонде Украины.

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Какой размер выплат в 2025 году

Средства на погребение предоставляются через банковский счет лица, осуществившего погребение. Если банковского счета нет, помощь будет выплачена через международную платежную систему "Швидка копійка". В этом случае деньги можно получить в отделении Ощадбанка, предъявив паспорт и идентификационный код.

Для пенсионеров, получавших пенсию согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" или другими законами, размер пособия на погребение — две пенсии, которые пенсионер получал на момент своей смерти.

Если пенсионер получал пенсию по Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц", пособие на погребение составляет три месячные пенсии. Минимальная сумма выплаты — не менее 13 420 грн (пятикратный размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц). В то же время если погребение финансировалось из государственного бюджета, это правило не действует.

Как получить помощь в 2025 году

Для получения выплат нужно обратиться в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины (ПФУ) с такими документами:

свидетельство о смерти;

паспорт и идентификационный код;

реквизиты своего банковского счета;

заявление о предоставлении помощи (заполняется при обращении);

выписку из Государственного реестра актов гражданского состояния о смерти или справку о смерти.

Срок подачи заявки не ограничен, поэтому обращаться за помощью можно в любое время после погребения.

Ранее мы писали, что социальные выплаты государство предоставляет для улучшения благосостояния людей. Они ориентированы на тех, кто сталкивается с трудностями, такими как безработица, инвалидность, потеря кормильца, пенсионный возраст или низкий доход.

Также мы рассказывали, что в Украине существуют три группы инвалидности, определяемые уровнем потери трудоспособности. Для получения пенсии по инвалидности необходимо иметь страховой стаж от 1 до 15 лет.