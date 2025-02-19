Гроші на поховання — які витрати покриває держава у 2025 році

Людина тримає декілька тисяч гривень. Фото: УНІАН

У 2025 році уряд України надаватиме допомогу на поховання для осіб, які витратили кошти на організацію похорону померлого пенсіонера. Розмір фінансової підтримки залежить від того, за яким законом була призначена пенсія.

Про те, яку компенсацію від держави можуть отримати українці за поховання у 2025 році, повідомили в Пенсійному фонді України.

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Який розмір виплат у 2025 році

Кошти на поховання надаються через банківський рахунок особи, яка здійснила поховання. Якщо банківського рахунку немає, допомога буде виплачена через міжнародну платіжну систему "Швидка копійка". В цьому випадку гроші можна отримати у відділенні Ощадбанку, пред’явивши паспорт та ідентифікаційний код.

Для пенсіонерів, які отримували пенсію згідно з Законом України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" або іншими законами, розмір допомоги на поховання — дві пенсії, які пенсіонер отримував на момент своєї смерті.

Якщо пенсіонер отримував пенсію за Законом України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб", допомога на поховання становить три місячні пенсії. Мінімальна сума виплати — не менше 13 420 грн (п’ятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб). Водночас якщо поховання фінансувалося з державного бюджету, це правило не діє.

Як отримати допомогу у 2025 році

Для отримання виплат потрібно звернутись до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України (ПФУ) з такими документами:

свідоцтво про смерть;

паспорт та ідентифікаційний код;

реквізити свого банківського рахунку;

заяву про надання допомоги (заповнюється під час звернення);

витяг з Державного реєстру актів цивільного стану про смерть або довідку про смерть.

Термін подачі заявки не обмежений, тому звертатися за допомогою можна в будь-який час після поховання.

Раніше ми писали, що соціальні виплати держава надає для покращення добробуту людей. Вони орієнтовані на тих, хто постає перед труднощами, такими як безробіття, інвалідність, втрата годувальника, пенсійний вік або низький дохід.

Також ми розповідали, що в Україні існують три групи інвалідності, що визначаються рівнем втрати працездатності. Для отримання пенсії по інвалідності необхідно мати страховий стаж від 1 до 15 років.