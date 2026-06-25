Доплаты военнослужащим на восстановлении: сколько начислят в июле

Украинские военнослужащие, деньги в кармане формы. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

После длительного выполнения боевых задач подразделения Вооруженных сил Украины могут временно выводиться из районов активных боевых действий для восстановления боеспособности. В этот период военнослужащие продолжают получать основное денежное довольствие, а при определенных условиях имеют право и на дополнительное вознаграждение.

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Когда военным начисляют доплаты во время восстановления

Как поясняют на Портале социального обеспечения Министерства обороны Украины, пребывание воинской части на восстановлении должно быть официально подтверждено соответствующим директивным документом. Именно он определяет порядок пребывания подразделения в резерве Главнокомандующего ВСУ или его дальнейшее привлечение к выполнению задач по отдельному решению.

Порядок начисления дополнительного вознаграждения определяют методические рекомендации, утвержденные 2 марта 2023 года заместителем начальника Генерального штаба ВСУ № 346/345.

В соответствии с этими разъяснениями, право на доплату возникает только при одновременном выполнении нескольких условий:

воинская часть входит в состав действующей группировки Сил обороны или резерва Главнокомандующего ВСУ;

имеется боевой приказ или распоряжение командира о выполнении боевых или специальных задач;

военнослужащий фактически участвует в выполнении таких задач в составе соответствующей группировки или резерва.

Только при наличии всех перечисленных оснований военнослужащий может рассчитывать на дополнительное вознаграждение во время пребывания подразделения на восстановлении.

Какую сумму выплачивают

Для военнослужащих частей, входящих в состав действующих группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего ВСУ и выполняющих боевые или специальные задачи в соответствии с боевыми приказами, предусмотрено дополнительное вознаграждение в размере 30 тыс. грн в месяц.

В то же время эта выплата не является фиксированной за полный месяц во всех случаях. Ее размер определяется пропорционально времени фактического участия военнослужащего в выполнении боевых или специальных задач.

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