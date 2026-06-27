Доплаты пенсионерам: кто лишится права на дополнительные выплаты в 2026 году

Доплаты пенсионерам. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

С 26 января 2026 года в Украине перестали назначать пенсионные доплаты гражданам, имеющим статус Почетного донора Украины. Такие изменения предусмотрены обновленным законодательством, которое вступило в силу в конце января и сократило ряд социальных гарантий для доноров крови.

О том, кто лишился права на доплату к пенсии в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

Кто лишился права на льготы в 2026 году

Основанием для нововведений стало обновление закона Украины "О безопасности и качестве донорской крови и компонентов крови". Отныне отменены следующие льготы:

дополнительный оплачиваемый день отдыха после сдачи крови;

оплата больничных в размере 100% средней заработной платы независимо от страхового стажа;

надбавки к стипендиям и денежному обеспечению для отдельных категорий доноров;

ежемесячная доплата к пенсии Почетным донорам Украины, которая составляла 10% прожиточного минимума.

Какие гарантии остались для доноров крови

Несмотря на изменения, часть прав доноров сохраняется. Работники по-прежнему могут быть освобождены от работы в день донации с сохранением среднего заработка. Также остаются в силе право на бесплатное медицинское обследование перед сдачей крови и получение бесплатного питания или денежной компенсации вместо него.

Для граждан, выполнивших необходимые условия до 25 января 2026 года, предусмотрены переходные положения. В частности, они и в дальнейшем будут иметь право на стопроцентную оплату больничных в течение года после последней донации, если соответствующие требования были выполнены до вступления в силу новых правил.

Кроме того, доноры могут использовать дополнительный день отдыха, если он был заработан до отмены этой льготы. Его разрешено использовать отдельно или присоединить к ежегодному отпуску.

Что касается пенсионных выплат, то гражданам, получившим звание Почетного донора после 25 января 2026 года, такая надбавка уже не будет назначаться. Однако лица, которым ее оформили до этой даты, продолжат получать доплату в установленном ранее размере.

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