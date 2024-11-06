Курс доллара в банках и обменниках – как изменилась стоимость валюты в последнее время

Стодолларовая банкнота. Фото: НБУ/Flickr

Курсы валют регулярно колеблются, особенно при наступлении движущих изменений в Украине и мире. За последнюю неделю, в период с 31 октября по 6 ноября, наблюдалось подорожание американской валюты. Национальный банк с начала текущей недели также поднимал показатели. Хотя с понедельника по четверг традиционно в Украине растет курс доллара.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что происходило с курсом в течение 7 дней.

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Динамика курса доллара в банках

Колебания произошли незначительные, на уровне 10 копеек. 31 октября средний курс покупки составил 41,15 грн/долл., а курс продажи — 41,60 грн/долл. В выходные, 2-3 ноября, динамика не наблюдалась. А с понедельника началось незначительное удорожание, и по состоянию на среду, 6 ноября, доллар в банках стоил:

покупка — 42,25 грн/долл.;

продажа — 41,70 грн/долл.

Динамика курса доллара в банках Украины. Скриншот: Минфин

Официальный курс доллара

Национальный банк ежедневно обновляет официальный курс доллара по отношению к гривне. За два дня, с 30 октября по 1 ноября, показатель опустился сразу на 16 копеек, после чего, выдержав несколькодневный "штиль", начал подниматься. Разница между понедельником и средой составила 22 копейки, официальный курс американской валюты зафиксировался на уровне 41,43 грн/долл.

Колебания официального курса доллара по отношению к гривне. Скриншот: НБУ

Динамика курса в обменниках

Обменные пункты обычно имеют более активную динамику курса валют, чем банковские учреждения. С прошлого четверга, 31 октября, показатель постоянно двигался вверх, пока не достиг уровня 41,59 грн/долл. в покупке и 41,66 грн/долл. в продаже. Спрэды равны 14 и 16 копеек соответственно.

Динамика курса доллара в обменниках Украины. Скриншот: Минфин

Ситуация на валютном рынке остается прогнозируемой. Пока нет существенных внешних или внутренних факторов, которые могли бы повлиять на курсовую динамику. Однако важным "двигателем" в ближайшее время станет результат президентских выборов в Соединенных Штатах Америки. В целом украинцам следует приготовиться к планомерному удорожанию валюты, независимо от имени нового президента США.

Напомним, 6 ноября начался подсчет результатов голосования в США. Предпочтение получил Дональд Трамп, на что откликнулся курс доллара — поднялся до самого высокого уровня за год.

Также мы писали, что украинцы рассматривают разные валюты для инвестирования. В основном люди выбирают доллары и евро, хотя они не могут похвастаться стабильностью или надежностью на мировом рынке.