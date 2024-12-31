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До конца 2025 года доллар может подорожать до 47 грн — детали

31 декабря 2024 12:28
Елизавета Супивская - редактор
Экономист развеял иллюзии — что будет с курсом доллара в 2025 году
Информационное табло обмена валюты. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE
Елизавета Супивская - редактор

Для украинцев новый, 2025 год начнется с курса американской валюты на уровне 42 грн/долл. и выше, а завершится на показателе ориентировочно 47 грн/долл. Даже несмотря на то, что в Государственном бюджете на 2025 год заложен показатель 45 грн/долл.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

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Эксперт убежден, что украинцам необходимо избавиться от иллюзий: в течение следующих 12 месяцев американская валюта будет постепенно дорожать, как было в 2024-м. Поскольку в госбюджете заложили среднегодовой показатель 45 грн/долл., то готовиться стоит к диапазону 47-47,5 грн/долл. конце 2025 года.

По словам Пендзина, это связано с наличием в Украине фактически единственного продавца валюты, определяющего динамику курса — Национального банка.

"В Украине нет валютного рынка (в определенном смысле). Нормальная ситуация — это когда есть куча продавцов валюты, они же экспортеры, есть много покупателей, они же импортеры, и их сопоставление спроса/предложения формирует курс. Плюс есть регулятор, который стоит сверху и, в лучшем случае, выкупает или делает какие-то интервенции. Так функционирует нормальный валютный рынок", — отметил эксперт.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, аналитики убеждены, что курс доллара может достичь уровня 49 грн, если Украину склонят к перемирию на невыгодных условиях. Стоимость американской валюты может резко возрасти, учитывая глобальные риски и экономическую неопределенность.

Также мы писали, что эксперт Юрий Гаврилечко ожидает достижения отметки 50 грн/долл. в 2025 году. Импортерам придется заложить финансовые риски, связанные с колебаниями курса американской валюты, в стоимость товаров. Это означает, что цены на продукты могут вырасти.

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