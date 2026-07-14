Дерево соседа у забора: можно ли срывать плоды и обрезать ветки

Можно ли обрезать ветки и срывать плоды с дерева соседа. Фото: Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

Конфликты между соседями из-за деревьев, посаженных вблизи границы земельных участков, возникают довольно часто. Чаще всего люди спорят о том, кому принадлежат плоды, можно ли обрезать ветки, нависающие над соседской территорией, и кто имеет право собирать фрукты, упавшие на землю.

О том, можно ли срывать плоды и обрезать ветки соседского дерева, если его ветки заходят за забор, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Можно ли срывать плоды с соседского дерева

Согласно украинскому законодательству, все плоды, растущие на дереве, принадлежат владельцу земельного участка, на котором растет само дерево. То есть если ствол и корни находятся на территории соседа, то урожай также является его собственностью.

Это предусмотрено статьёй 373 Гражданского кодекса Украины. В ней указывается, что право собственности на земельный участок распространяется и на многолетние насаждения, растущие на нём.

Однако есть исключение. Согласно части первой статьи 109 Земельного кодекса Украины, если дерево растет непосредственно на границе двух земельных участков, оно, как и его плоды, считается совместной собственностью обоих соседей. В таком случае каждый имеет равные права на урожай.

Если же яблоки, груши или другие фрукты упали на вашу территорию, они считаются вашей собственностью. При этом владелец дерева не имеет права без вашего согласия заходить на участок, чтобы их забрать.

Можно ли обрезать ветки соседского дерева, свисающие за забор

Нередко причиной конфликтов становятся и ветки деревьев, свисающие над соседской территорией. Если они затеняют огород, повреждают забор, крышу или иным образом мешают нормально пользоваться земельным участком, закон разрешает их обрезать. Такое право предусмотрено статьёй 105 Земельного кодекса Украины.

Впрочем, действовать нужно постепенно. Сначала стоит мирно поговорить с соседом и попросить его самостоятельно обрезать ветки, которые создают неудобства. Если устная просьба не помогла, юристы советуют обратиться письменно или отправить заказное письмо с просьбой устранить проблему в течение одного месяца.

Если и после этого сосед не отреагирует, владелец смежного участка может самостоятельно обрезать ветки, но только те, которые пересекают границу. При этом очень важно не повредить само дерево. Если из-за неосторожных действий оно погибнет, владельцу придется возместить причиненный ущерб.

На каком расстоянии от границы с соседом можно сажать деревья

Чтобы избежать подобных споров в будущем, стоит еще при посадке деревьев соблюдать рекомендуемые расстояния до границы соседнего участка. В строительных нормах ДБН Б.2.2-12:2019 "Планирование и застройка территорий" указывается, что:

Высокорослые деревья, такие как яблоня, груша или орех, рекомендуется сажать не ближе чем в 4-5 метрах от границы. Деревья среднего размера, в частности вишню или сливу, — не менее чем в трех метрах. Кусты, такие как смородина или малина, должны расти не ближе одного метра к соседнему участку.

Поэтому если соседское дерево создает неудобства, не стоит сразу хвататься за пилу. Лучше сначала попробовать договориться, а если это не поможет — действовать в соответствии с требованиями законодательства.

Ранее Новини.LIVE писали, что многие владельцы частных домов ставят высокие заборы, чтобы скрыть двор от посторонних глаз. Но из-за такого ограждения могут возникнуть споры с соседями. В некоторых случаях это грозит штрафом или даже решением суда о демонтаже ограждения.

Также Новини.LIVE сообщали, что не везде можно вырубать деревья без разрешения. Если участок частный и имеет сельскохозяйственное назначение, обычно разрешение не требуется. Однако это не касается лесов, лесополос, деревьев вдоль дорог, насаждений в пределах населенных пунктов, а также земель государственной или коммунальной собственности.