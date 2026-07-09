Деньги на ветер: 5 товаров для рыбалки, которые не стоит покупать в 2026 году

Какие товары не стоит покупать рыбакам в 2026 году. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

Андрей Жинкин Редактор экономических новостей

С началом активного рыболовного сезона магазины заполнились новыми снастями и аксессуарами. Многие рыболовы охотно покупают новинки, надеясь, что они помогут сделать каждую рыбалку удачной. Но на практике далеко не все товары оказываются полезными.

О том, какие 5 категорий товаров чаще всего разочаровывают рыболовов в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE со ссылкой на объяснения специалистов профильного портала FishingUKR.

Дешевые удилища от малоизвестных производителей

Низкая цена и привлекательный внешний вид часто привлекают в первую очередь новичков. Но на практике бюджетные удилища нередко оказываются не лучшим выбором.

Одни модели слишком мягкие и плохо ведут себя даже при легком ветре, другие — наоборот, слишком жесткие и почти не передают поклевку. Кроме того, при борьбе с крупной рыбой или при сильном зацепе дешевое удилище может просто треснуть или сломаться.

Большие рыболовные ящики

Многие рыболовы покупают вместительные пластиковые ящики с большим количеством отделений, чтобы хранить в одном месте все снасти. В них легко помещаются:

катушки;

кормушки;

инструменты;

запасные снасти.

Но на практике такая покупка часто доставляет больше неудобств, чем пользы. Во время долгого перехода к месту ловли тяжелый ящик становится настоящим бременем, а значительная часть вещей, которые вы носите с собой, так ни разу и не используется.

Дорогие разрекламированные приманки

Реклама часто убеждает, что новая приманка способна обеспечить отличный улов практически в любых условиях. Именно из-за этого ее цена может быть значительно выше, чем у аналогичных моделей.

Впрочем, опытные рыболовы знают, что нередко обычные силиконовые приманки или классические блесны работают даже лучше. Решающее значение имеют правильно выбранное место, техника проводки и понимание поведения рыбы, а не стоимость воблера.

Электронные сигнализаторы поклевки

Современные сигнализаторы с подсветкой и различными настройками выглядят эффектно и технологично. Но для большинства любителей рыбалки они не являются необходимостью.

Если вы не занимаетесь ловлей карпа на больших расстояниях, такое устройство только усложнит процесс. К тому же батарейки быстро разряжаются, а из-за влаги настройки могут сбиваться.

Во многих случаях обычный звоночек или внимательное наблюдение за вершиной удилища остаются гораздо более простым и надёжным решением.

Избыточный запас мелких комплектующих

Еще одно распространенное заблуждение — покупать большое количество крючков, карабинов, вертлюгов и грузил "про запас". Кажется, что такие мелочи обязательно пригодятся, но на практике они годами лежат без дела.

Кроме того, когда комплектующих становится слишком много, найти нужный элемент среди десятков упаковок бывает непросто. Именно поэтому эксперты советуют покупать только те расходные материалы, которые действительно нужны для оснастки снасти и запланированной рыбалки.

Ранее Новини.LIVE писали, что летом 2026 года рыбачить в Украине можно только по правилам. Если их игнорировать, можно получить не только штраф. В некоторых случаях могут изъять снасти или лодку, обязать возместить ущерб, а за серьезное нарушение даже могут возбудить уголовное дело.

Также Новини.LIVE писали, что рыбалка — популярный вид отдыха среди украинцев, но многие не знают, что наказание грозит не только за незаконный вылов. Штраф могут выписать даже за хранение отдельных запрещенных снастей, даже если ими не пользовались.