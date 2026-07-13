Денежные переводы между супругами: кому нужно уплатить 23% налогов

Супруги изучают документы, банковская карта и деньги в руках. Фото: Magnific, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

В Украине денежные переводы между партнерами, проживающими вместе без официальной регистрации брака, могут считаться налогооблагаемым доходом. В таком случае получатель средств обязан задекларировать их и уплатить налоги, если перевод не является официально оформленным займом.

Об этом рассказали специалисты юридической компании YANKIV, передают Новини.LIVE.

Какие переводы считаются налогооблагаемым доходом

Налоговое законодательство предусматривает льготы для подарков, полученных от членов семьи первой и второй степени родства. К этой категории относятся, в частности, официальные супруги.

В то же время совместное проживание одной семьей без государственной регистрации брака не создает правового статуса мужа и жены. Поэтому денежные переводы между такими партнерами не подпадают под налоговые льготы и могут рассматриваться как доход физического лица.

Налогообложению подлежат переводы, которые:

не предусматривают возврата средств;

фактически являются подарками;

осуществляются как единовременно, так и на постоянной основе.

В то же время из этого правила есть исключение. Если деньги передаются в качестве займа и это подтверждено соответствующими документами, платить налоги с такой операции не нужно.

Кто должен платить налоги

Обязанность по уплате налогов возлагается не на отправителя, а на того, кто получил средства.

Получатель перевода должен:

подать в Государственную налоговую службу декларацию об имущественном положении и доходах;

включить полученную сумму в свой годовой налогооблагаемый доход;

уплатить все предусмотренные законодательством налоги.

Общая налоговая нагрузка составляет 23% от полученной суммы, из которых:

18% — налог на доходы физических лиц (НДФЛ);

5% — военный сбор.

Например, если один из партнеров, состоящих в гражданском браке, в течение года получил от другого 100 тыс. грн без обязательства их вернуть, в бюджет придется уплатить 23 тыс. грн налогов.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение

Если получатель средств не задекларирует доход или не перечислит налоги своевременно, закон предусматривает финансовую ответственность.

В частности, за несвоевременную подачу налоговой декларации может быть наложен штраф в размере до 850 грн в зависимости от срока просрочки. Кроме того, за неуплату налоговых обязательств начисляется пеня в размере 120% годовых от суммы налогового долга.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, в каких случаях банковскую карту могут заблокировать даже без предупреждения. Основанием для этого не обязательно является сумма денежного перевода. Финансовые учреждения анализируют не только отдельные транзакции, но и общее поведение клиента.

Также Новини.LIVE писали, с каких переводов на карту не нужно платить налоги. Законодательство предусматривает ряд выплат, не подлежащих налогообложению. Однако в большинстве случаев контролирующие органы могут расценить полученные средства как доход физического лица.