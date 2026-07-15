Денежное обеспечение военнослужащих: когда в июле будут выплачены премии и "боевые"

Украинские военные, деньги в руках. Фото: Генштаб, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Виктория Илюхина Редактор экономических новостей

Денежное обеспечение украинских военнослужащих состоит не только из должностного оклада. В него также входят различные надбавки, премии и дополнительные вознаграждения, в частности за выполнение боевых задач. В то же время все эти выплаты поступают не одновременно, поэтому между зарплатой и "боевыми" может быть разница в несколько дней или даже недель.

Новини.LIVE рассказывают, когда военным должны поступить деньги в июле.

Когда военные должны получить денежное довольствие

Министерство обороны Украины поясняет, что денежное довольствие начисляется за предыдущий месяц. Законодательством предусмотрено, что выплатить его должны не позднее 20 числа текущего месяца.

Таким образом, средства, начисленные за июнь, военнослужащие должны получить до 20 июля.

Однако фактическая дата зачисления денег может отличаться. Все зависит от того, когда финансирование поступает на счета конкретной воинской части. Если средства были получены с опозданием, командование должно перечислить их личному составу не позднее чем через три дня после поступления.

Когда выплачиваются премии и "боевые"

На практике выплаты военнослужащим обычно осуществляются в несколько этапов.

Чаще всего схема такова:

основная часть денежного довольствия (должностной оклад и постоянные надбавки) поступает до середины месяца;

премии, дополнительные вознаграждения и "боевые" обычно перечисляются после 20 числа, когда завершаются необходимые финансовые расчеты за предыдущий месяц.

Именно поэтому ситуация, когда оклад уже поступил, а премия или боевое вознаграждение ещё нет, является обычной практикой и не всегда свидетельствует о возникновении проблем с выплатами.

Почему могут задерживаться премии и боевые выплаты

Хотя государство определило сроки выплаты денежного довольствия, иногда военнослужащие могут столкнуться с задержками отдельных видов выплат.

Чаще всего это происходит по следующим причинам:

особенности бюджетного финансирования и согласования расходов;

обновление финансовой документации в воинских частях;

задержку оформления или передачи необходимых документов между подразделениями;

технические сбои при проведении банковских операций;

ошибки в финансовых документах, требующие дополнительной проверки и исправления.

Особенно часто подобные ситуации возникают в начале года, когда в воинских частях проводят обновление личных дел и формируют новые финансовые расчеты. В то же время отдельные задержки могут происходить и в течение года, если возникают административные или технические трудности при оформлении выплат.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какие вознаграждения будут получать военнослужащие, участвующие в штурмовых действиях. Сумма надбавки зависит от характера выполненного боевого задания. Чтобы получить средства, командир воинской части должен обратиться в орган военного управления с ходатайством о подтверждении результатов операции.

Также Новини.LIVE писали, почему военнослужащие не получили тыловую надбавку в размере 10 000 грн. В Минобороны разъяснили, когда должна поступить эта выплата. При этом получить ее смогут не все защитники в тылу.